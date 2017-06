Les athlètes canadiens ne sont pas célèbres... selon ESPN

(98,5 Sports) - Qui sont les plus fameux athlètes de la planète? Les plus célèbres? Visiblement, pas les athlètes canadiens en général ni les joueurs de hockey, selon ESPN.

Le deuxième classement du World Fame 100 produit par ESPN paru mardi place le joueur de soccer du Real Madrid Cristiano Ronaldo au sommet de la liste.

Dans ce classement de sportifs riches et célèbres, les athlètes sont classés selon un amalgame qui tient compte des contrats et des commandites, ainsi que du suivi sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram).

LeBron James (basketball), Lionel Messi (soccer), Roger Federer (tennis), Phil Mickelson (golf), Neymar (soccer), Usain Bolt (athlétisme), Kevin Durant (basketball), Rafael Nadal (tennis) et Tiger Woods (golf) complètent les 10 premières positions du classement.

Ronda Rousey (Arts martiaux mixtes) est la première femme au classement, en 16e position. Elle est devancée par deux joueurs de cricket des Indes, Virat Kohli (13e position) et Mahendra Singh Dhoni (16e).

La liste est dominée par les joueurs internationaux de soccer, du golf et du tennis.

Eugenie Bouchard (93e position) est la seule représentante du Canada au sein de ce classement qui ne compte aucun joueur de hockey.

On comprend que les athlètes canadiens ne proviennent pas d’un pays qui compte plus de 300 millions de personnes ou plus d’un milliard d’habitants comme la Chine et l’Inde, mais c’est quand même curieux de ne pas voir un Sidney Crosby ou un P.K. Subban au sein d’un classement «World Fame» où la 71e position est détendue par un joueur de tennis de table (le Chinois Ma Long) et la 88e par un adepte du badminton (le Chinois Lin Dan).