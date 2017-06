Les Bulls échangent Jimmy Butler aux Timberwolves

MINNEAPOLIS - La réunion entre Jimmy Butler et Tom Thibodeau est finalement concrétisée.

Les Bulls de Chicago ont échangé Butler et Justin Patton, le 16e choix au repêchage de cette année, aux Timberwolves du Minnesota, jeudi soir. En retour, les Bulls ont mis la main sur Zach LaVine, Kris Dunn et la septième sélection, qui s'est avérée Lauri Markkanen.



Cette transaction permet donc à Butler de retrouver Thibodeau, qui a été l'entraîneur-chef des Bulls pendant cinq saisons avant d'être congédié en 2015. Thibodeau occupe maintenant les fonctions d'entraîneur-chef et de président des Timberwolves.



Après une décevante première saison à la barre des Timberwolves, Thibodeau a rapatrié un vétéran qui amènera beaucoup de caractère dans leur vestiaire.



Butler a joué sous les ordres de Thibodeau pendant quatre saisons avec les Bulls, passant d'un choix tardif de première ronde à trois nominations au match des étoiles de la NBA. Les deux hommes ont argumenté à plusieurs reprises pendant leur association et Butler avait même dit lors des Jeux olympiques de Rio qu'il s'agissait d'une relation amour-haine.



Butler avait cependant laissé savoir qu'il appréciait le style de Thibodeau, surtout après que les Bulls eurent éprouvé des difficultés lors de la première saison de Fred Hoiberg en tant qu'entraîneur-chef de l'équipe.



En Butler, la formation du Minnesota ajoute un marqueur prolifique et un joueur très apte défensivement. Il vient prêter main-forte à Karl-Anthony Towns, le premier choix au total en 2015, et le Canadien Andrew Wiggins, le premier choix au total en 2014.



Les Timberwolves ont toutefois payé un prix élevé. Outre le choix de repêchage, ils ont cédé LaVine, une vedette montante qui avait subi une déchirure au ligament croisé antérieur, et Dunn, le cinquième choix au total l'année dernière.



LaVine connaissait la meilleure saison de sa carrière lorsqu'il s'est blessé au genou gauche, au mois de février. Sa réadaptation se passe bien, mais sa blessure est sans aucun doute venue compliquer les discussions entre les Bulls et les Timberwolves.



Maintenant que Butler a changé d'adresse, Dwyane Wade pourrait devenir un candidat idéal à un rachat des Bulls, qui sont en mode reconstruction.