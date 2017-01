Les Canadiens en Grands Chelems: après Félix et Shapo, voilà Bianca

(98,5 Sports) - Même avec Venus et Serena, de même que Roger et Rafa, qui se seront rendus jusqu'au bout, il n'est pas entièrement juste de dire que les Internationaux d'Australie, édition 2017, ont été une affaire des trentenaires.

Un texte de Mario Brisebois, collaboration spéciale

Grâce à Bianca Vanessa Andreescuu, il est survenu une suite heureuse pour le tennis canadien à Melbourne après l’élimination de Milos Raonic.

Deux fois en action vendredi, l’Ontarienne âgée de 16 ans a vaillamment et courageusement enlevé la palme du double chez les juniors.

Tennis Canada entreprend la nouvelle année avec un autre titre, malgré le passage volontaire et planifié de Félix Auger-Aliassime, titulaire en simple et en double de Flushing Meadows l’an passé, et de Denis Shapovalov, gagnant de Wimbledon et finaliste en double avec Félix, chez les professionnels.

Talent et force de caractère

Revenons à Bianca. Une déception profonde aurait pu s’installer chez elle après la demi-finale qu’elle avait échappée cruellement plus tôt dans la journée.

Elle avait la favorite suisse Rebeka Masarova, qui fait 6'1, littéralement dans les câbles à 6-4 et 6-6 avant de céder le jeu décisif 5-7 et la manche finale 6-0.

Les amateurs de tennis au Québec connaissent l’immense potentiel de Bianca. C’est particulièrement le cas des habitués du Challenger Banque Nationale de Gatineau, qu’elle a remporté l’été dernier avant de revenir au Saguenay à l’automne pour y faire la finale.

N’oublions pas les amateurs de Repentigny, où elle avait atteint le carré d’as avant de devoir se désister pour ne pas aggraver une blessure qui lui avait déjà fait perdre son début d’année.

Les habiletés de Bianca ne mentent pas. D’ailleurs, les autorités en Australie ont inhabituellement bonifié son classement de 32e mondiale chez les moins de 18 ans, parce qu’elle joue très peu dans cette catégorie d’âge, pour en faire leur 7e tête de série.

Cela dit, Bianca a démontré une belle force de caractère en revenant sur le court pour enlever le titre du double, en compagnie de l’Américaine Carson Bransine, 6-1 et 7-5 devant la paire polonaise formée de Maja Chwalinska et d’Elena Swiatek.

Les gens demandent souvent où se situe Bianca comparativement à Eugenie Bouchard au même âge.

Le jeu des comparaisons est toujours particulièrement dangereux, sinon délicat, chez les juniors, les progrès survenant à des moments variables à cet âge. Sachez toutefois qu’Eugenie avait 18 ans lorsqu’elle s’est adjugé la couronne junior de Wimbledon, en 2012.

La réussite citée ailleurs

En ajoutant le double, Tennis Canada compte maintenant au moins un titre par Grand Chelem et un total de quatre trois grands rendez-vous depuis Roland-Garros au début juin 2016.

Voilà un très bel hommage concret envers le centre national à l’approche de son 10e anniversaire en août prochain et envers son instigateur et maître d’œuvre Louis Borfiga et son personnel d’entraîneurs.

La réussite est citée ailleurs comme ce fut le cas chez Channel Seven et ESPN, respectivement diffuseur des matchs en Australie et sur la planète tennis via le câble.

« Tennis Canada possède des tournois très populaires et a le mérite de réinvestir les profits dans le développement », a mentionné l’analyste du match de quatrième tour entre Milos Raonic et Gilles Simon, en parlant des Coupes Rogers de Montréal et de Toronto.

Avis à Eugène Lapierre et au public d’ici, l’expert vous a félicités durant son intervention au petit écran.

« Le succès est particulièrement fantastique à Montréal. Je le sais pour être là à chaque passage de l’ATP. Les gens aiment leur tennis. Les gradins sont pleins dès le début, qu’importe qui joue », a-t-il ajouté sur un ton impressionné.

Où sont les espoirs? Et que font-ils?

En passant, Félix Auger-Aliassime dispute en ce moment les quarts de finale du Floridian Futures de Weston, deux semaines après sa finale à Plantation. Charlotte Robillard-Millette a atteint le deuxième tour à Saint-Martin. Après une défaire crève-cœur de 7-6 (4) à la troisième manche du Challenger d’Hawaii mardi, Denis Shapovalov sera à Ottawa la semaine prochaine.

Les vrais gagnants sont...

Dans les courriels ou les couloirs, votre principale question est de savoir qui va gagner ces finales des trentenaires.

La réponse est tous, les amateurs.

Quand aura-t-on une autre aussi belle occasion de revoir les titulaires de 60 titres de Grands Chelems en finale ?

Bon tennis !

Pour plus de détails, visitez le site de Tennis Canada