Les Canadiens Virtue et Moir gagnent l'or aux Championnats Quatre Continents

Les Ontariens Tessa Virtue et Scott Moir ont remporté la compétition de danse des Championnats Quatre Continents, à Gangneung, en Corée du Sud./AP Photo/Ahn Young-joon

PYEONGCHANG, Corée, République de - Les Ontariens Tessa Virtue et Scott Moir ont remporté la compétition de danse des Championnats Quatre Continents, épreuve test en vue des Jeux olympiques 2018 de Pyeongchang.

Virtue, de London, et Moir, d'Ilderton, ont récolté 196,95 points après le programme libre pour conserver la première place acquise la veille, à l'issue du programme court.

Ils ont devancé les Américains Maia et Alex Shibutani (191,85) et Madison Chock et Evan Bates (185,58).

Kaitlyn Weaver de Toronto et Andrew Poje de Waterloo (Ontario) ont terminé cinquièmes, devant les Torontois Piper Gilles et Paul Poirier.

Virtue et Moir ont obtenu leur meilleur pointage en carrière - 117,20 - pour ce programme libre dansé au son de «Pilgrims on a Long Journey», composée par la Montréalaise Coeur De Pirate pour le jeu vidéo Child of Light, ainsi que sur «Latch», de Sam Smith.

«C'est tout un honneur pour nous d'être champions ici, a dit Moir. Nous avons échappé quelques points, mais c'était très spécial de patiner à cet endroit. Nous avons vraiment ressenti l'énergie.»

Lors du programme court masculin, le Torontois Patrick Chan, triple champion de la compétition, a chuté à son quadruple boucle piqué initial, se classant au cinquième rang (88,46 points). Un triple boucle piqué a aussi été chambranlant.

L'Américain Nathan Chen a dominé avec une combinaison quadruple lutz - triple boucle piqué. Il a aussi exécuté une quadruple pirouette et un triple axel, amassant 103,12 points.

Shoma Uno du Japon a fini deuxième (100,28), suivi de son compatriote Yuzuru Hanyu (97,04), le champion olympique.

Les dames et les couples seront à l'oeuvre samedi, tandis que le programme libre des hommes se tiendra dimanche.

Les Championnats Quatre Continents sont la dernière compétition préparatoire avant les Championnats du monde à Helsinki, qui seront présentés du 29 mars au 2 avril.