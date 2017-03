Les dirigeants du golf proposent de nombreux changements aux règlements

MEXICO - Voulant amener du gros bon sens à un sport qui peut être compliqué, les organisations supervisant le golf au niveau mondial ont rendu publique une nouvelle mouture des règlements, mercredi.

Le The Royal & Ancient Golf Club et la U.S. Golf Association y ont planché pendant plus de cinq ans, avec comme ligne directrice de maintenir la tradition et l'esprit du fair play.



Il devrait en résulter la refonte la plus étendue depuis l'avènement des premières règles, en 1744.



Le nombre de règlements passerait de 34 à 24, mais il y aura six mois de rétroaction du public. La proposition serait finalisée en 2018 et en vigueur en 2019.



Au nombre des changements proposés:



— Les joueurs étaient disqualifiés s'ils utilisaient un bâton endommagé par un geste de colère. Ils pourraient à l'avenir y recourir quand même.



— Les joueurs touchant la ligne de roulé ou le vert en pointant une cible risquaient une pénalité de deux coups. Elle serait effacée, à la condition qu'on n'a pas facilité les conditions du coup roulé.



— Les joueurs auraient trois minutes pour chercher une balle, au lieu de cinq minutes.



— Comment déposer sa balle: il faut se tenir debout et lâcher l'objet en étendant le bras, à la hauteur de l'épaule. Une modification simplifierait le geste: il n'y aurait qu'à la soulever d'au moins un pouce.