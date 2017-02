Les Québécois collectionnent l'or en patinage de vitesse

Charles Hamelin

DRESDE, Allemagne - Les Québécois se sont couverts d'or à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de Dresden, en Allemagne, samedi.

Charles Hamelin a grimpé sur la plus haute marche du podium au 1500 m, tandis que Marianne St-Gelais dominait l'épreuve de 1000 m et que sa coéquipière, Kim Boutin, triomphait au 1500 m. De son côté, Valérie Maltais, de Saguenay, a obtenu la médaille de bronze au 1000 m.



Hamelin, de Sainte-Julie, a complété la distance en deux minutes et 10,313 secondes. Le Sud-Coréen Kyun Hwan Hong a pris le deuxième rang, devant le Russe Alexander Shulginov.



Le coéquipier de Hamelin, Samuel Girard, a abouti au pied du podium en 2:11,355.



Chez les dames, St-Gelais, de Saint-Félicien, a survolé la compétition en 1:29,496. La Hollandaise Suzanne Schulting s'est toutefois faufilée entre St-Gelais et Maltais, qui a signé un chrono de 1:29,727.



Au 1500 m, Boutin, de Sherbrooke, a franchi le fil d'arrivée en 2:27,580. Elle a battu dans l'ordre la Hollandaise Rianne de Vries (2:28,173) et la Britannique Charlotte Gilmartin (2:28,187). Kasandra Bradette s'est arrêtée en demi-finale, tout comme Marie-Ève Drolet.