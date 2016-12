Les Raptors ne font qu'une bouchée du Magic

ORLANDO, Fla. - DeMar DeRozan a amassé 31 points, Jonas Valanciunas a ajouté 16 points et 13 rebonds et les Raptors de Toronto ont écrasé le Magic d'Orlando 109-79, dimanche soir, au Amway Center.

DeRozan a inscrit au moins 30 points lors de ses quatre derniers matchs et il a atteint ce plateau 15 fois cette saison. Détenant une mince avance de 55-51 à la fin du deuxième quart, les Raptors (19-8) ont ouvert les écluses en deuxième demie, se donnant une avance de 20 points au troisième quart.



Ils ont dominé leurs adversaires 54-28 lors des 24 dernières minutes de l'affrontement et ils ont inscrit 100 points dans une 14e partie consécutive, la plus longue séquence active de la NBA cette saison.



Les Raptors ont gagné cinq de leurs six derniers matchs et 11 de leurs 13 derniers pour s'approcher à une partie des Cavaliers de Cleveland et du premier rang de l'Association Est.



Evan Fournier a été le plus efficace offensivement chez le Magic (12-17). Il a obtenu 15 points, mais il a commis cinq fautes en essayant de contenir DeMarre Carroll, qui est beaucoup plus imposant.



L'ancien des Raptors Bismack Biyombo a amassé huit points, 12 rebonds et trois blocs ont 27 minutes de jeu. Après une saison à Toronto, Biyombo a signé un contrat de quatre ans d'une valeur de 72 millions $ US, au mois de juillet.



Les Raptors accueilleront les Nets de Brooklyn, mardi, tandis que le même soir, le Magic se mesurera au Heat à Miami.