Les Raptors ont remis les pendules à l'heure

TORONTO - Norman Powell a inscrit 25 points et les Raptors de Milwaukee ont dominé les Bucks de Milwaukee 118-93, lundi, prenant les devants 3-2 dans cette série de premier tour dans l'Est.

Powell n'avait jamais été aussi productif en séries, en 21 matches. Il a fait mouche sur chacun de ses tirs de trois points. En défense, il a réussi trois vols et un bloc.



La séquence déterminante est survenue dès le premier quart, les Raptors y marquant 17 points d'affilée. Il était tôt, mais le ton était donné avec beaucoup de mordant.



?Comme équipe, il faut ressentir ce que ça vous fait de subir une bonne correction, a dit l'entraîneur des Bucks, Jason Kidd. C'est ce qui est arrivé.?



Au deuxième quart, les Bucks ont eu besoin d'une séquence de 16-6 pour ne pas perdre trop de terrain, rentrant au vestiaire en déficit par neuf points, 57-48.



Powell a notamment réussi un tir de trois points qui portait le coussin du club local à 15 points, au troisième engagement.



?Nous n'arrivions pas à vraiment gruger leur avance, a mentionné Kid. L'écart était diminué à neuf points, puis ils répondaient avec un tir de trois points. Ils ont bien gardé leurs acquis.?



Serge Ibaka a inscrit 19 points, incluant un dunk qui a enflammé la foule en tout début de rencontre. Il a converti huit tirs sur 10 en jeu continu.



DeMar DeRozan a obtenu 18 points, deux de plus que Kyle Lowry, qui était ralenti par des douleurs au dos.



Les Raptors sont invaincus en cinq occasions lors de matches numéro 5 à la maison.



Giannis Antetokounmpo a dominé les Bucks avec 30 points. Il s'est replacé après avoir réussi un seul de ses cinq premiers tirs, obtenant aussi neuf rebonds, trois vols et trois blocs.



Malcolm Brogdon a inscrit six des huit premiers points des siens, en route vers une soirée de 19 points. Il a récolté cinq tirs de longue distance, dont les deux premiers de son équipe.



Les hostilités vont reprendre jeudi soir, au BMO Harris Bradley Center.



?Plusieurs de nos gars vivent ça pour la première fois de leur carrière (être au pied du mur), a dit Kidd. Les Raptors ont déjà atteint la finale de l'Est, ils ont plus de vécu à ce niveau-là. Nous devons rentrer à la maison, protéger notre terrain et prolonger la série. Il faudra être affamés et désespérés.?



Les gagnants de la série vont se mesurer aux Cavaliers de Cleveland, les champions en titre de la NBA. LeBron James et compagnie ont balayé les Pacers de l'Indiana au premier tour.