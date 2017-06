LPGA: Maude-Aimée Leblanc à 9 coups de la tête

GRAND RAPIDS, Michigan - La Québécoise Maude-Aimée Leblanc a entamé la Classique Meijer avec un 72, un coup au-delà de la normale, jeudi.

La Sherbrookoise se trouve à neuf coups de la tête provisoire détenue par Brooke Henderson, de l'Ontario. Celle-ci a mérité six oiselets et un aigle.



Ayant joué 64, trois golfeuses se partagent la deuxième place tôt en journée soit Jennifer Ha (Canada), Giulia Molinaro (Italie) et Holly Clyburn (Angleterre).



Molinaro a inscrit huit oiselets, dont quatre d'affilée à partir du 11e trou.



Leblanc a obtenu la normale sur 15 trous. Elle a signé un oiselet a commis deux bogueys.



L'unifolié est aussi représenté par Alena Sharp et Augusta James.



La championne en titre est la Sud-Coréenne Sei Young Kim, qui a débuté le tournoi en jouant 70



Le tournoi est disputé au club Blythefield, à Grand Rapids.