Mardis cyclistes: le Rocket a encouragé Joseph 'Tino' Rossi à poursuivre son oeuvre

On en parle en ondes : Joseph Tino Rossi parle de sa carrière à Les mardis cyclistes de Lachine. (11:57) Publié le lundi 14 août 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville

(98,5 Sports) - Le nom de Joseph Tino Rossi est indissociable des Mardis cyclistes de Lachine, une institution vieille de 40 ans. Demain, le 15 août, il s'agira de la dixième et dernière course de la 40e saison. La 400e de l'histoire des Mardis cyclistes. Et la toute dernière du fondateur de l'événement.

Au micro des Amateurs de sports, le directeur général des Mardis cylcistes a livré ses états d’âme à la veille de sa dernière journée officielle en fonction.

« C’est un petit pincement au cœur, mais toute chose dans la vie a une fin, a philosophé M. Rossi. Je suis en position de laisser mon poste pour du sang nouveau, pour de l’énergie nouvelle, puisque je suis rendu à un certain âge. Dans les prochaines années, je vais regarder l’événement dans un fauteuil. »

Personne n’est dupe. Si «Tino» quitte l’événement qu’il a fait naître il y a 40 ans, ce n’est pas parce que la passion n’y est plus.

« J’ai encore de l’énergie, oui. La passion et la volonté, tout à fait. Mais c’est le corps qui ne répond plus autant, comme il y a quelques années, note l’amoureux du vélo âgé de 77 ans. C’est du bénévolat. On fait ça pour notre société. Je ne compte pas mes heures. Je n’ai jamais compté en 40 ans. Ce matin, j’étais sur les lieux à 6h30 pour les préparatifs de la grande finale qui aura lieu demain. »

Des souvenirs, Tino Rossi en a en quantité. Mais il n’hésite pas une seconde pour le plus beau.

« Si je suis là aujourd’hui après 40 ans, je dois ça à l’encouragement d’une personne qui venait me voir fréquemment. Cette personne venait avec son assistant et me disait : « Tino Rossi, je Québec a besoin d’hommes comme vous. Continuez. Le vélo doit avoir sa place dans notre province. Mon père m’amenait au Forum avec mes frères pour voir les Six jours cyclistes. » Cette personne-là ne fut nulle autre que Monsieur Maurice Richard.

En revanche, un accident qui a gravement blessé un enfant qui s’était aventuré sur la piste en 1978 a profondément marqué le fondateur qui «fait encore des cauchemars aujourd’hui».

Écoutez l’entrevue intégrale..