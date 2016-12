Marielle Thompson signe une autre victoire en ski cross

MONTAFON, Autriche - La Canadienne Marielle Thompson a accentué son avance en tête du classement de la Coupe du monde de ski cross après avoir remporté l'épreuve disputée à Montafon, en Autriche, samedi.

Thompson, double championne mondiale et médaillée d'or de la discipline aux Jeux olympiques de Sotchi, en 2014, a devancé la Française Marielle Berger Sabbatel ainsi que les Allemandes Heidi Zacher et Daniela Maier lors de la finale.



Il s'agit de sa troisième victoire en quatre courses cette saison.



Georgia Simmerling, de la Colombie-Britannique, a terminé en huitième place tandis que Brittany Phelan, de Mont-Tremblant, s'est classée 14e



Chez les hommes, le Français Jean Frédéric Chapuis a mérité l'or devant son compatriote Jonas Devouassoux. Le Suisse Marc Bischofberger s'est classé troisième, devant l'Ontarien Kevin Drury.



David Duncan, également de l'Ontario, et l'Albertain Kristofor Mahler ont terminé sixième et septième respectivement.



Ian Deans a été éliminé à l'issue des quarts de finale et a pris le 14e rang, tandis que l'Albertain Brady Leman (17e) et le Montréalais Chris Del Bosco (25e) ont vu leur parcours s'arrêter en huitièmes de finale. Le Québécois n'a pas terminé sa course.