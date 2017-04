Masse flirte avec le record mondial au 100 mètres dos

VICTORIA - Kylie Masse a démontré ses intentions en prévision des prochains Championnats mondiaux de la FINA.

Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio, la nageuse originaire de Windsor, en Ontario, a signé le chrono le plus rapide au monde cette année au 100 mètres dos et elle est passée à un poil du record mondial, jeudi, aux Essais canadiens de natation 2017.



Masse a remporté la finale en 58,21 secondes, à 0,09 seconde du record mondial appartenant à la Britannique Gemma Spofforth.



Elle avait fracassé le record canadien pour une première fois en signant un chrono de 58,42 lors des préliminaires en matinée.



Hilary Caldwell et Dominique Bouchard ont partagé la deuxième marche du podium avec des temps identiques de 1:00,25.



Les deux nageuses ont respecté le standard de la FINA de 1:00,61, mais Caldwell, qui a remporté le bronze au 200 mètres dos à Rio, a hérité de la place au sein de l'équipe canadienne puisqu'elle avait été la plus rapide des deux lors des préliminaires.



Les Championnats mondiaux de la FINA auront lieu du 14 au 30 juillet à Budapest, en Hongrie.



Pour se qualifier des les compétitions individuelles, les nageurs doivent terminer en première ou deuxième place et respecter le standard de la FINA.



La Québécoise Katerine Savard a établi un record personnel pour remporter l'or au 200 mètres style libre. Son temps de 1:57,13 lui a permis de devancer Mary-Sophie Harvey (1:57,81), de Trois-Rivières. Elles ont toutes les deux respecté le standard de 1:58,68.



Kayla Sanchez et Rebecca Smith compléteront le relais canadien au 4x200 mètres style libre en compagnie de Savard et Harvey à Budapest.



Kierra Smith a remporté le 200 mètres brasse en 2:24,36, bien en deçà du standard de 2:25,91. Ashley McGregor s'est aussi qualifiée grâce à un chrono de 2:25,32.



Javier Acevedo a été le premier à se qualifier chez les hommes en remportant le 100 mètres dos en 53,64 secondes.