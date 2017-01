Maxence Parrot s'illustre; Harvey finit 46e

(98,5 Sports) - Plusieurs athlètes québécois et canadiens étaient en action samedi alors que plusieurs compétitions internationales avaient lieu. Voici leurs résultats.

Parrot défend son titre avec succès en Big Air aux X Games

ASPEN, Colo. — Le Québécois Maxence Parrot a dû ressortir un saut qu'il n'avait pas tenté depuis deux ans afin de défendre son titre avec succès lors de la compétition de Big Air aux X Games d'Aspen, au Colorado, dans la nuit de vendredi à samedi.

Parrot, de Bromont, a battu le Norvégien Marcus Kleveland par un seul point au classement général (83-82) pour s'adjuger le disque doré. Le compatriote de Parrot, Mark McMorris, de Regina, en Saskatchewan, a terminé troisième avec 73 points.



«Je suis extrêmement content d'avoir gagné. C'est un sentiment exceptionnel, surtout d'avoir défendu ma médaille de l'an dernier. C'est sûr que je ressentais un peu de pression cette semaine par rapport à ça, mais j'ai réussi à vivre avec ça», a commenté Parrot.



Pour sa part, le Montréalais Sébastien Toutant a terminé quatrième avec une récolte de 67 points.



Parrot a été propulsé sur la première marche du podium après avoir réussi un ''quad underflip'', un saut qu'il n'avait pas tenté en compétition depuis deux ans. Cette performance lui a permis d'obtenir son troisième titre en Big Air aux X Games, après ceux de 2014 et 2016.



«Il y a deux ans, nous avions construit une rampe à Whistler et j'avais appris à faire un ''quad underflip 1620''. Je ne l'avais jamais fait depuis, a expliqué l'athlète de 22 ans. Deux ans plus tard, je l'ai réessayé pour la première fois en compétition. C'est un sentiment indescriptible et je suis vraiment content de l'avoir atterri.»



Le principal intéressé ne prévoit toutefois pas inclure le ''quad underflip'' dans sa routine pour les prochaines compétitions de Big Air.



«Je ne penserais pas, a-t-il admis, sans détour. C'est un saut qui demande beaucoup d'amplitude et seule la rampe à Aspen est suffisamment haute pour que je puisse le tenter. Normalement, dans les autres compétitions, ce sont des sauts plus petits, donc je ne devrais pas le tenter prochainement.»



Parrot se prépare maintenant pour la finale en slopestyle, prévue dimanche. Après avoir signé une décevante neuvième position l'an dernier, le Québécois a décidé de modifier sa stratégie - notamment en raison d'une modification apportée au format de la compétition pour répondre aux critères de la télévision - cette fois-ci.



«Il n'y a plus trois descentes comme l'an dernier, mais plutôt deux, donc il va falloir que je joue mes cartes de façon un peu plus conservatrice», a expliqué celui qui avait triomphé en slopestyle aux X Games d'Aspen en 2014.



Vendredi, Parrot avait signé le meilleur score des qualifications avec 87 points. Il ne prend toutefois rien pour acquis.



«Les qualifications et les finales, ce sont deux compétitions complètement différentes, a-t-il rappelé. Je vais donc devoir aller m'entraîner sur la piste cet après-midi (samedi) afin de hausser d'un cran le niveau de difficulté de mes manoeuvres, et j'espère que tout se déroulera bien demain.»



La compétition promet d'être féroce, puisque de nombreux autres représentants de l'unifolié renommés y prendront également part. Les Ontariens Tyler Nicholson (84,33 points) et Michael Ciccarelli (76 points) seront aussi de la finale, tout comme Toutant et McMorris. Ces derniers étaient qualifiés d'office en vertu de leurs deuxième et première places signées l'an dernier dans cette épreuve.



De son côté, Noah Bowman, de Calgary, s'est adjugé le bronze avec 71 points dans l'épreuve de superpipe en ski acrobatique.



«Ç'a été l'une des compétitions les plus folles de ma carrière; il y a eu de nombreuses chutes et des descentes très irrégulières, a confié Bowman. Je suis très heureux d'avoir pu compléter une descente. C'était une très bonne demi-lune, mais elle était très glacée et rapide. C'était très difficile de s'accrocher et de revenir dans la demi-lune. J'aurais voulu faire mieux en première manche, mais à cause de la façon dont la compétition se déroulait, j'ai décidé de ne pas tenter l'un de mes sauts doubles.»

Harvey finit 46e

FALUN, Suède — L'Italien Federico Pellegrino et la Suédoise Stina Nilsson ont remporté les volets masculin et féminin du sprint de 1,4 kilomètre à la Coupe du monde de ski de fond de Falun, en Suède, samedi.

Pellegrino a signé un chrono de deux minutes et 45,77 secondes pour obtenir sa première victoire de la saison. Il a devancé deux fondeurs norvégiens — Emil Iversen par 0,06 seconde et Sindre Bjoernestad Skar par 0,41.



Alex Harvey n'a pu poursuivre sur sa lancée des dernières semaines et s'est contenté du 46e échelon. Le Torontois Len Valjas, qui avait gagné le sprint par équipes avec Harvey à la Coupe du monde de Toblach, en Italie, le 16 janvier dernier, a fait mieux et terminé 10e.



«Je suis très heureux de mon meilleur résultat personnel aujourd'hui, a dit Valjas. Mes skis étaient formidables et je sais que ma condition physique est là. Malheureusement, je me suis retrouvé dans la cinquième vague du quart de finale, donc j'aurais pris cinq minutes de repos de plus avant la vague suivante, mais je ne peux pas me plaindre et je suis heureux d'un top-10.»



Chez les dames, Nilsson a triomphé en 3:00,24, soit un centième de moins que la Norvégienne Maiken Caspersen Falla.



La Norvégienne Heidi Weng a pris la troisième place, à 1,88 seconde de Nilsson, mais elle a pu maintenir son avance au sommet du classement général de la Coupe du monde.



Cendrine Browne, de St-Jérôme, a terminé 46e en 3:14,66.



Nilsson est dans une forme resplendissante — six de ses neuf victoires en carrière sur le circuit de la Coupe du monde se sont produites cette saison —, mais elle n'avait jamais gagné de compétition chez elle jusqu'ici. C'est maintenant chose faite.

Dubreuil termine 12e

BERLIN — Le Néerlandais Kjeld Nuis a remporté le 1000 m, samedi, lors de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste à Berlin, en Allemagne.

Nuis a remporté l'épreuve avec un temps d'une minute et 8,25 secondes. Son compatriote, Kai Verbij, a terminé deuxième à 0,59 seconde, alors que le troisième rang est allé au Norvégien Havard Holmefjord Lorentzen, à 0,78.



L'Ontarien Vincent De Haître a suivi en sixième place, après avoir réalisé un temps de 1:09,28.



Laurent Dubreuil, de Lévis, a de son côté pris le 12e rang en 1:10,04, signant du même coup son meilleur résultat en carrière au 1000 m sur le circuit de la Coupe du monde. Son meilleur classement précédent sur la distance cette saison dans le groupe A était une 16e place en décembre, à Heerenveen, aux Pays-Bas.



L'athlète de 24 ans s'attaquera maintenant au deuxième 500 m du week-end, qui aura lieu dimanche. Dubreuil avait terminé 15e du premier, vendredi. Il participera aussi au deuxième 1000 m dimanche.



Chez les femmes, Ivanie Blondin, d'Ottawa, pris le quatrième rang du groupe B sur 1500 m avec un chrono de 2:00,41. La Chinoise Mei Han a été la plus rapide du groupe en 1:59,55.

Guay est resté à l'écart

GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Allemagne — Hannes Reichelt a dominé la descente de Garmisch-Partenkirchen et signé sa première victoire de la saison sur le circuit de la Coupe du monde de ski alpin, samedi.

L'Autrichien s'est élancé en premier et a complété le parcours Kandahar en une minute et 53,83 secondes. Il a devancé l'Italien Peter Fill par 0,16 seconde et le Suisse Beat Feuz par 0,52 au fil d'arrivée.



L'Italien Paris Dominik a abouti au pied du podium, à 0,76 seconde de Reichelt, et le top-5 a été complété par le Norvégien Kjetil Jansrud.



Le vainqueur de l'épreuve de la veille, Travis Ganong, a abouti au 12e échelon à 1,31 seconde.



Le Canadien Manuel Osborne-Paradis a terminé 28e, à 2,06 secondes de l'Autrichien. Ses compatriotes Benjamin Thomsen et Broderick Thompson ont respectivement pris les 36e et 40e rangs. Jeffrey Frisch n'a pu compléter la première manche.



Aucune chute majeure n'a été enregistrée samedi, contrairement à la veille où Valentin Giraud-Moine et Steven Nyman ont notamment dû être héliportés vers un hôpital de la région de Garmisch en raison d'importantes blessures aux genoux.



Le Québécois Érik Guay n'a pas été épargné lui non plus, étant victime d'une vilaine chute. Il a d'ailleurs décidé de ne pas participer à la descente de samedi par mesure préventive.



«Malheureusement, en raison de la gravité de l'hématome dans mon fessier je vais être incapable de courir aujourd'hui (samedi) à Garmisch. Huit jours avant les championnats du monde de St-Moritz», a-t-il écrit sur Twitter.



Entre-temps, un slalom géant sera présenté dimanche.

Kimberley McRae obtient le bronze

IGLS, Autriche — La Canadienne Kimberley McRae a décroché le bronze lors de l'épreuve individuelle féminine, samedi, aux Championnats du monde de luge d'Igls, en Autriche.

McRae a signé un chrono d'une minute et 19,952 secondes, la reléguant à 0,24 seconde de l'éventuelle championne, l'Allemande Tatjana Huefner. Cette dernière a ainsi récolté sa cinquième médaille d'or individuelle, mais sa première en cinq ans. L'Américaine Erin Hamlin a terminé deuxième, à 0,213 seconde.



«C'est assez incroyable. Après la première manche, je croyais que c'était fini pour moi, a confié McRae, qui a commis une erreur coûteuse en entrant trop rapidement dans le virage no 9. Honnêtement, je n'ai jamais songé à la possibilité que je puisse être médaillée aujourd'hui. J'accusais deux dixièmes de seconde de retard et j'étais certaine d'être larguée.»



La lugeuse de 24 ans rejoint ainsi Alex Gough à titre de seules Canadiennes à avoir grimpé sur le podium d'une épreuve individuelle aux Mondiaux dans une année non olympique. Gough, de Calgary, avait accompli cet exploit en obtenant le bronze en Italie en 2011 et de nouveau à Whistler en 2013. Gough a terminé cinquième samedi en 1:20,001.



McRae, qui avait pris le cinquième rang aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, et Gough étaient devenues les premières Canadiennes à se retrouver sur un podium de la Coupe du monde de luge en même temps en 2014, alors que McRae avait mis la main sur un disque de bronze — son premier en carrière. McRae avait terminé deuxième et Gough troisième plus tôt cette année à Lake Placid, dans l'État de New York.



Huefner, qui menait après la première manche, a signé le deuxième meilleur temps de la deuxième manche pour être propulsée sur la première marche du podium. Hamlin avait obtenu l'or la veille lors du sprint.



La championne du monde et olympique en titre, Natalie Geisenberger, s'était contentée de la 17e place en première manche avant de signer un nouveau record de piste de 39,822 secondes lors du tour suivant pour se hisser sixième, à 0,294 seconde de sa compatriote.



Huefner a gagné huit médailles aux Mondiaux et trois autres aux Jeux olympiques, dont l'or aux Jeux de Vancouver en 2010.



En double, Toni Eggert et Sascha Benecken ont mené le balayage allemand du podium samedi.



Eggert et Benecken ont signé un temps record de 39,468 secondes en première manche et se sont accrochés à leur avance pour vaincre les champions olympiques, Tobias Wendl et Tobias Arlt, par 0,206 seconde. Robin Geueke et David Gamm ont terminé troisièmes, à 0,385.



Les Autrichiens Peter Penz et Georg Fischler furent les meilleurs lugeurs à ne pas provenir d'Allemagne, avec une quatrième place.



Les Canadiens Tristan Walker et Justin Snith ont terminé neuvièmes, à 0,685 seconde.



Il s'agissait d'un premier titre mondial pour Eggert et Benecken, qui avaient récolté l'argent à trois reprises auparavant. Ils ont gagné sept des neuf courses cette saison sur le circuit de la Coupe du monde.



Les Mondiaux de luge se termineront dimanche avec l'épreuve individuelle masculine et le relais par équipes.

(Avec La PC)