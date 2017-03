Médaille d'argent pour O'Brien en slopestyle

SPINDLERUV MLYN, République tchèque - La Canadienne Spencer O'Brien a conclu sa saison en décrochant la médaille d'argent en slopestyle à la Coupe du monde de surf des neiges de Spindleruv Mlyn, samedi.

O'Brien, d'Alert Bay, en Colombie-Britannique, a concédé la victoire en finale à la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott, tandis que le podium était complété par l'Allemande Silvia Mittermueller.



O'Brien a obtenu son meilleur score lors de la deuxième manche en finale, avec 81,44 points. Sadowski Synnott lui a soufflé la victoire à sa troisième dernière tentative, en vertu d'une récolte de 87,32. Mittermueller a terminé loin derrière, avec 73,40 points.



Les représentantes de l'unifolié Bally McDonald et Jasmine Baird ont pris les deuxième et troisième rangs de la petite finale, terminant respectivement huitième et neuvième au cumulatif.



La détentrice du gros globe de cristal en surf des neiges, l'Américaine Jamie Anderson, n'a pas participé aux compétitions présentées à ce complexe alpin du nord de la République tchèque.



Du côté masculin, Antoine Truchon, de Sainte-Adèle, s'est contenté du cinquième rang.



L'épreuve a été remportée par l'Américain Chris Corning en vertu d'un score de 92,34 points, devant le Norvégien Fridtjof Tischendorf (87,20) et le Britannique Jamie Nicholls (86,40). Truchon a amassé 81,58 points.



Le meneur au classement général de la Coupe du monde, l'Américain Redmond Gerard, a pris le septième rang pour s'adjuger le globe de cristal dans la discipline.