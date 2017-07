Melania Trump déléguée sportive au Canada... ou presque

La première dame des États-Unis, Melania Trump, mènera la délégation américaine aux Jeux Invictus qui se dérouleront l'automne prochain à Toronto.

Les épreuves seront présentées du 23 au 30 septembre. C'est la première fois que le Canada sera l'hôte de ces Jeux, fondés par le prince Harry, du Royaume-Uni.

Les compétitions sont réservées aux membres du personnel militaire et anciens combattants blessés et malades. Elles visent à favoriser leur convalescence et à sensibiliser la population aux souffrances physiques et psychologiques subies par les militaires.



La Maison-Blanche a annoncé que Mme Trump dirigera la délégation américaine qui comptera 90 athlètes. Dans un communiqué, elle a mentionné qu'elle se sentait honorée de cette distinction.



Toronto accueillera 550 athlètes provenant de 17 pays. Douze sports sont prévus au programme. Parmi ceux-ci figurent l'athlétisme, la natation et, pour la première fois, le golf.



Les premiers Jeux Invictus ont été organisés à Londres, en 2014.