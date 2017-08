Montréal pourrait couronner un nouveau no 1

On en parle en ondes : Hélène Pelletier parle de la Coupe Rogers qui commence lundi. (12:57) Publié le dimanche 06 août 2017 dans Les amateurs de sports Avec Hélène Pelletier

(98,5 sports) - Qui eut cru en début d'année que les grands chelems allaient être l'exclusivité de Roger Federer, 35 ans (Melbourne et Wimbledon) et de Rafael Nadal, 31 ans (Roland-Garros)??

Un texte de Mario Brisebois

Les deux célèbres membres du club sélect de la « fontaine de Jouvence » du tennis et l’ensemble du sport (en n’oubliant pas Tom Brady dans la LNF), comme Eugène Lapierre les a si bien décrits au tirage, se préparent à écrire un autre chapitre d’autant plus intéressant qu’il se déroule ici, à la Coupe Rogers.

Les deux cognent maintenant à la porte pour devenir numéro un mondial. C’est énorme, car en début d’année, Roger était 17e et Rafa, huitième.

De fait, Montréal pourrait couronner un nouveau roi avant de remettre le trophée à son champion, dimanche. Et cela pourrait survenir aussi tôt que vendredi en raison de l’absence d’Andy Murray.

L’écart de Murray avec Rafa n’est que de 295 points. Après avoir dominé et survolé la saison sur terre battue avec quatre titres, Nadal n’a besoin que d’une victoire en quart de finale, laquelle lui vaudrait 360 points pour faire « bingo ! »

En passant, si la logique est respectée, Nadal devrait affronter Milos Raonic en quart de finale. La victoire n’est donc pas dans la poche.

Son retour au sommet représenterait une première depuis 2014.

Comme son déficit a été réduit à 1225 points à la suite de ses cinq tournois remportés, Federer peut toutefois saisir l’occasion puisque s’adjuger la Coupe Rogers en vaut 1000. Il n’a pas occupé la tête du classement depuis 2011.

De toute évidence, un numéro un n’est qu’une question de temps, surtout que Murray a le méga défi de défendre 5525 points d’ici la fin de l’année et que sa hanche ne suit pas le reste du corps.

En comparaison, Nadal n’en a que 450, tandis que Federer n’en a aucun, car après Wimbledon, il a fait l’impasse sur le reste de la saison.

Alors, pourquoi ne pas commencer à Montréal avec Rafa pour ajouter à la fête du tennis en cours ?

Tout un accueil pour Federer !

Au bas mot, 5000 personnes ont soupé en retard samedi, car elles sont restées sur le site afin d’assister au premier entraînement de Fededer.

Arrivé plus tôt dans la journée, Federer avait réservé le court central de 17h30 à 19h30.

Il ne fait aucun doute que le Suisse fait des heureux avec cette visite, sa première depuis 2011, quand même.

Avant les ovations à son arrivée sur le terrain et après la présentation de l’annonceur maison Christian Gauthier, les gens sur la promenade ont commencé à scander son nom pendant une bonne quinzaine de minutes.

Ah oui ! Lapierre a confirmé que Roger disputera son premier match officiel mercredi après-midi contre le gagnant du duel canadien entre Vasek Pospisil et Peter Polansky.

Bouchard affrontera une qualifiée

Un saut à Toronto afin de jeter un regard sur le tableau principal du volet féminin.

En ouverture, Eugenie Bouchard rencontrera une qualifiée. Une victoire la placerait face à Angelique Kerber, numéro un jusqu’à Wimbledon.

Françoise Abanda et Bianca Andreescu, celle-ci vient de ravir ses deux premiers matchs de la WTA pour atteindre les quarts de finale de Washington, se mesureront aux 41e et 42e Lucie Safarova et Tiema Babos.

Drouin… lance et compte

Les partisans des Canadiens vont passer une bonne fin d’été.

À sa première sortie publique dans l’informe du CH effectuée au match annuel de hockey-balle dans le cadre du Week-end de la famille du lait, Jonathan Drouin a compté.

Plus encore, il a trouvé le fond du filet dès son premier tir, ce qui montre son opportunisme dans une victoire de 5-4 des joueurs de la LNH (il y avait aussi les Huberdeau, Burrows et Roussel).

Un concours de précision a suivi et Frédéric Niemeyer l’a emporté en atteignant le plus de cibles avec... sa raquette.

Arrêt complet pour Bolt

Tous les joueurs ont cessé leurs activités pour s’agglutiner devant l’écran géant de télé du vestiaire afin d’assister à la course d’adieux d’Usain Bolt.

Nadal a même retardé son entraînement, comme quoi il faut bien un grand athlète pour en reconnaître un autre !