NBA: le reporter Craig Sager rend l'âme à 65 ans

Le reporter des abords du terrain à la NBA Craig Sager est décédé à l'âge de 65 ans, après avoir lutté contre un cancer.

Réputés pour ses habits voyants et ses questions de haut niveau, Sager a travaillé pour TNT pendant plus de 25 ans.



Sager avait annoncé en avril 2014 qu'il souffrait de leucémie. Il a raté les séries cette année-là et une bonne partie de la saison suivante, recevant deux greffes de moelle osseuse.



En mars 2016, Sager a révélé que sa leucémie n'était plus en rémission. Il confiait que les docteurs lui donnaient de trois à six mois à vivre, mais «je reçois les meilleurs traitements au monde et je suis pleinement confiant de pouvoir remporter cette bataille.»



«Craig Sager a été un membre chéri de la famille Turner pendant plus de trois décennies, a dit par communiqué le président de Turner, David Levy. Il a été une réelle inspiration pour nous tous. Il n'y aura jamais un autre Craig Sager. Son talent incroyable, son éthique de travail irréprochable et son dévouement à son travail lui a fait parcourir le monde pour couvrir le sport.



«Bien qu'on se rappellera avec joie de ses habits colorés et de ses entrevues avec les joueurs et les entraîneurs de la NBA, il laissera avant tout en héritage sa détermination, sa grâce et sa volonté de vivre au fil de sa bataille contre le cancer. Nos pensées et nos prières vont à son épouse Stacy et à toute sa famille.»



En plus de son épouse, Sager laisse notamment dans le deuil ses cinq enfants: Craig fils, Kacy, Krista, Riley et Ryan.



Les équipes de la NBA vont observer un moment de silence en sa mémoire.