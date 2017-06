«Nous devrons être nettement meilleurs» -LeBron James (vidéos)

OAKLAND, Calif. - Stephen Curry a réussi un triple double en récoltant 33 points, 11 rebonds et 10 aides, Kevin Durant a marqué 33 points quand les Warriors de Golden State ont vaincu les Cavaliers de Cleveland, 132-113, pour prendre les devants 2-0 dans la finale de la NBA.

Les Warriors conservent leur dossier parfait de 14-0 dans les présentes séries et ils pourraient devenir la première équipe à remporter le titre ultime en restant invaincus.

Une soirée faste pour les joueurs vedettes des Warriors qui ont permis à l'entraîneur-chef Steve Kerr de sortir vainqueur lors de son retour derrière le banc. Il a dû s'absenter durant six semaines en raison de complications subies suite à une intervention chirurgicale au dos.

Il s'agit de la deuxième année consécutive où les Warriors remportent les deux premiers matchs de la série finale. L'an dernier, les Cavaliers avaient surmonté cet important déficit pour l'emporter en sept rencontres.

Nous devrons être nettement meilleurs» -LeBron James

LeBron James a inscrit 29 points, 11 rebonds et 14 aides. Il a ainsi égalé le record établi par Magic Johnson en inscrivant son huitième triple double en finale. Une performance qui a cependant été insuffisante pour museler l'attaque profonde des Warriors. Kevin Love a également marqué 27 points et Kyrie Irving en a ajouté 19.

James et Love ont uni leurs efforts pour inscrire 24 des 41 lancers des Cavaliers, tandis que le reste de l'équipe n'a réussi que 36% des lancers.

«Pour la plus grande partie de la rencontre, nous avons tenté d'exécuter le plan de match le mieux possible, a expliqué James. Nous étions beaucoup plus physiques aujourd'hui que nous l'avions été lors du premier match. Nous les avons forcés à commettre 20 revirements et ils nous ont quand même battus. Nous devons être nettement meilleurs.?

Klay Thompson est sorti de sa torpeur offensive depuis le début des séries et a marqué 22 points, dont quatre paniers à trois points pour les Warriors.

C'était seulement la deuxième fois de l'histoire de la NBA que deux joueurs parvenaient à inscrire des triple doubles dans le même match. Kareem Abdul-Jabbar (then Lew Alcindor) et Walt Frazier avaient réalisé l'exploit pour la première fois en 1970.

