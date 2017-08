Patinage de vitesse courte piste: Maltais doit se retirer des sélections

MONTRÉAL - Suite à une chute survenue en demi-finale au deuxième 500 m mercredi dernier, Valérie Maltais a dû se retirer des sélections de l'équipe de patinage de vitesse courte piste 2018 qui se déroulent à l'Aréna Maurice-Richard, à Montréal.

La décision a été prise en raison de symptômes modérées reliés à une commotion cérébrale.



Afin de pouvoir participer aux Jeux olympiques de 2018, la patineuse de Saguenay fera une demande d'exemption à Patinage de vitesse Canada. Si la demande est accordée à une autre patineuse, Maltais pourrait être choisie comme choix discrétionnaire. La composition de l'équipe sera annoncée le 30 août.



Les trois premières au classement des sélections, qui tiendra compte des deux meilleures courses des deux meilleures distances, pour un total de quatre courses sur neuf, seront nommées au sein de l'équipe en vue des Jeux de Pyeongchang.



La quatrième place sera attribuée à une patineuse ayant fait une demande d'exemption et, la cinquième position, à un choix discrétionnaire.



«J'aurais souhaité pouvoir prendre part aux sélections, d'autant plus que j'ai eu de bons résultats au 1000 m et au 1500 m la fin de semaine dernière, alors j'étais confiante pour la suite, a déclaré Maltais. Par contre, à la suite de ma chute et après consultation avec l'équipe médicale, il a été jugé plus prudent de me retirer de la compétition. C'est un constat déchirant à ce stade-ci du processus des qualifications olympiques, mais je dois penser en fonction du moyen et long terme.



«Mon souhait le plus cher est d'être avec les filles aux Jeux de Pyeongchang et je suis très confiante de pouvoir aider l'équipe à y faire bonne figure. Je dois m'en remettre au processus de sélection interne d'exemption et de choix discrétionnaire.»