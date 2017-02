Quel est le trophée de sport professionnel le plus dispendieux?

(98,5 Sports) - Vous êtes-vous déjà demandé lequel des trophées de sport professionnel était le plus dispendieux? Est-ce celui de la NFL ou de la MLB?

Outre un gros contrat, les athlètes professionnels sont surtout en quête de championnat. Et qui dit championnat dit le trophée porté à bout de bras au terme de la finale.

Ce trophée tant vénéré, tant souhaité vaut-il son pesant d’or? Ça dépend du sport qu’on pratique!!!

Le trophée Vince Lombardi (NFL) : 4532$

Le trophée Larry O’Brien (NBA) : 13 500$

Le trophée du Commissaire (MLB) : 18 615$

La Coupe Stanley (LNH) : 23 478$

Le plus dispendieux de tous?

Et la palme d’or – c’est le cas de le dire - revient au trophée de la Coupe du monde de soccer (FIFA) qui vaut la rondelette somme de 22 millions de dollars. Vous avez bien lu : 22M$.

Il pèse 13,5 livres et est fait d’or pur 18K. La FIFA l’a toujours en sa possession et les équipes qui le gagnent reçoivent une réplique plaquée or qu’elles peuvent conserver.

(Source : Ever Wonder? de NBC Sports)