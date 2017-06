Quintana gagne la 20e étape du Tour d'Italie

ASIAGO, Italie - Nairo Quintana s'est accroché à son maillot rose de meneur lors de l'avant-dernière étape du Tour d'Italie, samedi, mais il n'a vraisemblablement pas creusé l'écart suffisamment pour lui permettre de distancer son principal rival dans la course au titre, Tom Dumoulin.

Le Français Thibaut Pinot a sprinté vers la victoire lors de la 20e étape, et il a franchi le fil d'arrivée devant le Russe Ilnur Zakarin ainsi que le champion en titre, l'Italien Vincenzo Nibali.



Michael Woods, d'Ottawa, a terminé 42e au sein d'un groupe à 12:32 de Quintana, tandis que Svein Tuft, de Langley, en Colombie-Britannique, a fini 159e.



À l'aube du contre-la-montre individuel de dimanche, Quintana dispose d'une avance de 39 secondes sur Nibali et de 43 secondes sur Pinot.



Dumoulin est passé du deuxième au quatrième échelon, à 53 secondes, mais il demeure le favori pour l'emporter puisqu'il est un spécialiste du contre-la-montre. Woods est 33e au classement cumulatif, et Tuft 144e.



La 100e édition du 'Giro' se terminera dimanche avec la présentation d'une épreuve de 29,3 km sur le circuit de Formule 1 de Monza, situé à proximité de Milan.



Dumoulin avait déjà dominé le premier contre-la-montre du Tour d'Italie, lors de la 10e étape.