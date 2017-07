Rafael Nadal passe au quatrième tour à Wimbledon

LONDRES - L'Espagnol Rafael Nadal s'est frayé un chemin jusqu'au quatrième tour des Internationaux de Wimbledon vendredi, et il n'est plus qu'à trois victoires d'un retour au sommet de la hiérarchie du tennis masculin.

Nadal a avancé à la ronde suivante grâce à une victoire en trois manches, 6-1, 6-4, 7-6 (3) contre le Russe Karen Khachanov sur le court central du All England Club. S'il se rend jusqu'à la grande finale, le 16 juillet, il doublera le Britannique Andy Murray au premier rang du classement de l'ATP.



Plusieurs vedettes du monde du sport ont assisté au match de Nadal de la loge royale, dont le golfeur espagnol Sergio Garcia, vêtu du Veston vert qu'il a gagné au Tournoi des Maîtres.



«Il connaît une saison incroyable, surtout avec cette magnifique victoire au Tournoi des Maîtres. C'est super de le voir et je le remercie d'être venu.»



Nadal connaît lui-même une assez bonne saison. Il a atteint la finale des Internationaux d'Australie, qu'il a perdue aux mains du Suisse Roger Federer, et mis la main sur un 10e titre en carrière aux Internationaux de France.



Lundi, il affrontera le Luxembourgeois Gilles Müller (16e), qui a eu le meilleur sur le Britannique Aljaz Bedene, 7-6 (4), 7-5, 6-4.



Müller a vaincu Nadal à Wimbledon en 2005, mais l'Espagnol a eu sa revanche six ans plus tard.



«Il est un spécialiste du gazon, a souligné Nadal. Il n'y a pas de doute qu'il s'agit de sa surface préférée.»



Murray a suivi Nadal sur le court central pour y affronter l'Italien Fabio Fognini.



Nishikori tombe, Nestor et Pospisil aussi



Plus tôt en journée, par ailleurs, le Japonais Kei Nishikori a subi l'élimination.



Neuvième tête de série, Nishikori s'est incliné en quatre manches, 4-6, 6-7 (3), 6-3, 3-6 aux mains de l'Espagnol Roberto Bautista Agut, classé 18e.



C'est la première fois que Bautista Agut prenait la mesure de Nishikori, après quatre tentatives infructueuses. L'Espagnol de 29 ans en sera à une deuxième participation consécutive au quatrième tour sur la pelouse du All England Club, mais il n'a encore jamais pris part aux quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem.



Le prochain rival de Bautista Agut sera le Croate Marin Cilic, septième tête de série, qui s'est défait de l'Américain Steve Johnson (26e) par un score de 6-4, 7-6 (3), 6-4.



En double masculin, le Canada a perdu ses deux derniers participants lors de matchs de deuxième ronde.



Le vétéran Daniel Nestor et le Français Fabrice Martin, classés 13e, ont subi la défaite, 3-6, 4-6, 4-6, face au duo composé du Français Hugo Nys et du Croate Antonio Sancic.



Vasek Pospisil et le Français Julien Benneteau ont subi le même sort, s'inclinant en trois manches de 6-7 (1), 3-6, 4-6 contre le tandem formé du Croate Ivan Dodig et de l'Espagnol Marcel Granollers, classés sixièmes.



Du côté féminin, la Bélarusse Victoria Azarenka s'est relevée après avoir perdu la première manche et elle a vaincu la Britannique Heather Watson 3-6, 6-1, 6-4 pour mériter son laissez-passer au quatrième tour.



Par ailleurs, la Croate Konjuh (27e) a causé une certaine surprise en défaisant la Slovaque Dominika Cibulkova (8e) 7-6 (3), 3-6, 6-4 tandis que la Française Caroline Garcia (21e) l'emportait en deux manches, 6-4, 6-3, face à l'Américaine Madison Brengle.



Âgée de 19 ans, Konjuh a largement dominé sa rivale au chapitre des coups gagnants, en amassant 54 contre 22, en route vers sa première qualification au quatrième tour à Wimbledon.



La Roumaine Simona Halep (2e), l'Ukrainienne Elina Svitolina (4e), la Britannique Johanna Konta (6e), l'Américaine Venus Williams (10e) et la Lettone Jelena Ostapenko (13e) n'ont toutes eu besoin que de deux sets pour mériter leur place au quatrième tour.