Raonic: 3e tête de série à Melbourne

MELBOURNE, Australie - Milos Raonic sera la troisième tête de série des Internationaux de tennis d'Australie, ont révélé les organisateurs du tournoi jeudi, à la veille du tirage au sort pour le premier tournoi majeur de la saison qui se mettra en branle à Melbourne à compter de lundi.

D'autre part, une longue pause attribuable à une blessure et une chute au classement signifient que le détenteur de 17 titres du Grand Chelem en carrière, Roger Federer, devra se soumettre à un parcours ardu.



Federer a dégringolé au 17e échelon cette semaine après que Grigor Dimitrov eut remporté le tournoi Brisbane International et se soit hissé au 15e rang mondial.



Les Internationaux d'Australie respectent habituellement le classement mondial lorsqu'ils identifient les 32 têtes de série des tableaux masculin et féminin parmi les 128 joueurs inscrits, ce qui signifie que le vétéran de 35 ans pourrait potentiellement croiser le fer avec un joueur du top-10 mondial dès le troisième tour.



Le Suisse a gagné les Internationaux d'Australie à quatre reprises et a aussi atteint la finale en 2009, mais il n'a pas triomphé à ce tournoi depuis 2010.



Il a passé six mois à l'écart du circuit l'an dernier après avoir été opéré au genou gauche, et a conclu 2016 au 16e rang mondial. Sa séquence record de 65 participations consécutives à des tournois du Grand Chelem s'est conclue aux Internationaux de France. Il s'est aussi absenté des Internationaux des États-Unis.



Federer a effectué son retour au jeu lors du tournoi par équipes mixtes de la Coupe Hopman, à Perth, la semaine dernière.



Tel que prévu, Andy Murray sera le favori, tout juste devant le sextuple champion du tournoi, Novak Djokovic.



Derrière Raonic suivront le champion des Internationaux des États-Unis, Stanislas Wawrinka, Kei Nishikori, Gaël Monfils, Marin Cilic, Dominic Thiem, Rafael Nadal et Tomas Berdych.



Mardi, les organisateurs ont révélé l'identité des têtes de série du côté féminin. L'Allemande Angelique Kerber a d'ailleurs appris qu'elle entreprendra les Internationaux d'Australie à titre de favorite de la compétition.



Kerber occupe le premier rang mondial au classement de la WTA depuis septembre dernier.



C'est l'Américaine Serena Williams, habituée au rôle de favorite, qui sera la deuxième tête de série. Elle sera suivie dans l'ordre de la Polonaise Agnieszka Radwanska, de la Roumaine Simona Halep et de la Tchèque Karolina Pliskova, qui occupent les positions 2 à 5 sur l'échiquier mondial.



Le premier «changement» survient au huitième rang: c'est la Russe Svetlana Kuznetsova, classée neuvième au monde, qui est la huitième tête de série, puisque la huitième raquette mondiale, Madison Keyes, ne participera pas au tournoi. Les deux autres absentes du top-32 sont la Tchèque Petra Kvitova (11e), victime d'une attaque à l'arme blanche à son domicile à la fin décembre, ainsi que la Bélarusse Victoria Azarenka (14e).