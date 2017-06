Raonic éliminé d'entrée de jeu au Queen's

LONDRES - Les préparatifs de Milos Raonic en vue de Wimbledon ont connu un contretemps quand il a perdu face à Thanasi Kokkinakis, seulement 698e joueur mondial, en deux manches de 7-6 (5), 7-6 (8) au premier tour du tournoi sur gazon de Queen's.

Raonic, troisième tête de série, a été le finaliste au tournoi de Queen's et à Wimbledon en 2016, s'inclinant à chaque fois face à Andy Murray.



Kokkinakis tiraient de l'arrière 6-3 au bris d'égalité du deuxième set mais il a concrétisé sa victoire à sa troisième balle de match avec un revers gagnant.



Il s'agit d'une première victoire pour l'Australien de 21 ans contre un joueur du top-10 mondial, lui qui a été ralenti par les blessures au cours des 22 derniers mois. Il a disputé un seul match en 2016 en raison d'un problème à l'épaule et il a aussi raté la majeure partie de cette année à cause d'une blessure.



«C'est énorme pour moi, a confié Kokkinakis. J'ai été à l'écart des courts pendant si longtemps.»



Le tournoi de Wimbledon commence le 3 juillet.



Plus tôt, Andy Murray a appris qu'il aurait un nouvel adversaire pour son match de première ronde à la suite du forfait de Aljaz Bedene en raison d'une blessure au poignet.



Murray affrontera désormais Jordan Thompson, un Australien qui est classé 90e au monde.



Le Français Julien Benneteau a par ailleurs accédé aux huitièmes de finale grâce à sa victoire de 6-2, 6-2 contre James Ward.