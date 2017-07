Raonic se relève et avance à Wimbledon

LONDRES - Après un début de match difficile, le Canadien Milos Raonic est parvenu à atteindre la troisième ronde des Internationaux de Wimbledon jeudi.

Sixième tête de série, Raonic a éliminé le Russe Mikhail Youznhy en quatre manches de 3-6, 7-6 (7), 6-4, 7-5, après 2 h 40 d'action.



Le Canadien de 26 ans a frôlé la catastrophe alors qu'il s'est retrouvé face à deux balles de manche lors du bris d'égalité du deuxième set. Il est parvenu à les sauver en forçant Youzhny à commettre deux erreurs au coup droit.



Ce retour a semblé relancer Raonic, qui a enregistré 17 as lors des deux dernières manches, dont dix lors du quatrième set uniquement. Il a d'ailleurs mis fin au duel grâce à son 27e as du match. En cours de route, il n'a commis que sept doubles fautes et a inscrit 58 coups gagnants, dont 32 au fil des deux derniers sets.



Finaliste face à Andy Murray l'an dernier, Raonic affrontera le vainqueur du duel entre Andrey Rublev, un Russe de 19 ans, et l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas, 25e tête de série.



Le Serbe Novak Djokovic (2e) a lui aussi accédé au troisième tour grâce à une victoire de 6-2, 6-2, 6-1 contre le Tchèque Adam Pavlasek, tandis que le Suisse Roger Federer (3e) a éliminé le Serbe Dusan Lajovic, 7-6 (0), 6-3, 6-2, en 90 minutes.



Mardi, Djokovic et Federer n'avaient passé qu'une quarantaine de minutes chacun sur le court central lorsque leur adversaire respectif, le Slovaque Martin Klizan et l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov, avaient tous deux abdiqué en raison de blessures tôt au deuxième set.



Au prochain tour, Djokovic croisera le fer avec le Letton Ernests Gulbis, qui a éliminé l'Argentin Juan Martin del Potro Juan Martin del Potro 6-4, 6-4, 7-6 (3). Dans le cas de Federer, il livrera bataille à l'Allemand Mischa Zverev (27e).



Dans d'autres affrontements de deuxième ronde, l'Autrichien Dominic Thiem (8e), le Tchèque Tomas Berdych (11e), le Bulgare Grigor Dimitrov (13e), le Français Gaël Monfils (15e) et l'Espagnol David Ferrer ont accédé à la ronde suivante.



Dans le cas de Ferrer, il l'a emporté lorsque le Belge Steve Darcis s'est retiré en raison d'une blessure au dos alors que le score était de 3-0 en première manche. Ferrer n'aura finalement passé que 18 minutes sur le court.



La première surprise de la journée est venue de l'Israélien Dudi Sela, 90e joueur mondial, qui éliminé l'Américain John Isner (23e) 6-7 (5), 7-6 (5), 5-7, 7-6 (5), 6-3, en 3 h 51 minutes. Isner, qui n'a jamais franchi le troisième tour à Wimbledon, s'est incliné malgré une récolte de 45 as.



Surprise de taille



Le tableau du simple féminin a par ailleurs été le théâtre d'une surprise de taille lorsque la Tchèque Karolina Pliskova, troisième tête de série, a subi l'élimination aux mains de Magdalena Rybarikova. La Slovaque l'a emporté 3-6, 7-5, 6-2.



Finaliste aux Internationaux des États-Unis en 2016, Pliskova a abordé le tournoi avec une chance de se hisser au premier rang du classement mondial. Ce scénario demeure possible, malgré la défaite, selon les performances de l'Allemande Angelique Kerber et de la Roumaine Simona Halep pendant le reste du tournoi.



Rybarikova, qui en est à sa dixième visite au All England Club, n'a jamais franchi la troisième ronde lors de ses 35 autres participations à des tournois du Grand Chelem. Détentrice du 87e rang au classement de la WTA, Rybarikova a atteint le troisième tour à Wimbledon en 2015 et deux fois à Flushing Meadows, en 2008 et en 2009.



L'an dernier, elle avait perdu dès sa première sortie à Wimbledon et a ensuite subi des opérations à un poignet et à un genou qui l'ont tenu au rancart jusqu'en février.



Plus tôt en journée, la Russe Svetlana Kuznetsova, septième tête de série, a eu raison de sa compatriote Ekaterina Makarova 6-0, 7-5 pour atteindre la troisième ronde. Le Polonaise Agnieszka Radwanska (9e), l'Espagnole Garbine Muguruza (14e), l'Américaine Coco Vandeweghe (24e), l'Ukrainienne Lesia Tsurenko et la Slovène Polona Hercog l'ont imitée, tandis que l'Américaine Alison Riske surprenait la Française Kristina Mladenovic (12e), en trois manches.



Par ailleurs, l'Américaine Bethanie Mattek-Sands a subi une blessure au genou droit lors du premier jeu de la troisième manche de son duel contre la Roumaine Sorana Cirstea.



Alors qu'elle s'avançait vers le filet, Mattek-Sands, qui avait reçu un laissez-passer, a glissé et chuté. Elle a immédiatement agrippé son genou et on pouvait l'entendre crier de douleur et pleurer.