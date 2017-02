Raptors: Kyle Lowry devrait rater le reste de la saison

TORONTO - Le garde Kyle Lowry, des Raptors de Toronto, devrait rater le reste de la saison régulière car il va subir une opération au poignet droit mardi, en matinée.

Il souhaite être rétabli à temps pour les séries.



Lowry s'est blessé contre Charlotte le 15 février, mais il a pris part au match des étoiles quelques jours plus tard. Il estimait que la blessure n'était pas sérieuse.



La nouvelle surprend car dimanche, l'entraîneur Dwane Casey a indiqué que selon des tests, il n'y avait pas de dommages notables au poignet de Lowry.



Les Raptors ont un dossier de 35-24 et luttent pour conserver une place enviable au classement de l'Est. Ils entamaient lundi quatrièmes, dans une bataille serrée avec Washington et Atlanta.



Lowry a fourni une moyenne de 23 points par match cette saison, se classant deuxième de l'équipe à ce chapitre. DeMar DeRozan en apporte 28, en moyenne.