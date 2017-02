Érik Guay : même si l'occasion était idéale...

Pars ou pars pas? Après les cinq reports à des intervalles aux trente minutes, Érik Guay et ses supporteurs, sortis du lit depuis 6h samedi matin pour suivre leur favori, devront tout recommencer en prévision de la descente des Championnats du monde tant attendue à Saint-Moritz.

Une chronique de Mario Brisebois

En raison d’intempéries météo, la présentation de la compétition a été reportée à dimanche pour un programme double.

Après la descente féminine à 5h30 (heure de l’Est), Érik sera en action à compter de 7h30, dans ce qui s'annonce l'événement sportif canadien de la fin de semaine.

Après avoir gagné avec panache le super-G, mercredi, notre héros de Tremblant pourrait s'installer encore davantage dans l'histoire en devenant seulement le troisième à réussir un doublé dans la même année.

Pour illustrer l'ampleur d’un tel exploit, se couvrir d'or deux fois dans une même année permettrait à Érik de joindre des légendes telles Hermann Maier (Vail en 1999) et Bode Miller (Bormio en 2005).

Un paquet de problèmes

Le brouillard nommé le «serpent de Majola» a forcé le déménagement ; un banc a refusé de décrocher d'une section de la piste Coviglia étirée au maximum, puis un escalier avec 187 marches a été aménagé au départ pour allonger «artificiellement» le parcours.

Le déplacement n'a pas fait le bonheur des compétiteurs, ni des 40 000 spectateurs sur le site. Ajoutez à ceci les organisateurs et les dirigeants de la télé européenne.

En plus de demeurer la discipline reine du ski, la descente était très prometteuse côté émotions avec le podium accessible et/ou ouvert comme rarement avec quatre vainqueurs différents dans autant de départs en Coupe du monde cet hiver.

Tout était en place

Oui, l'occasion était très belle pour Érik. Ce qui est aussi enrageant est le soleil régnait au sommet et au fil d'arrivée.

Avec la neige tombée durant la nuit (entre 5 et 10 cm), on s'attendait à ce que la vitesse augmente davantage à mesure que l'épreuve progresserait. Avec la multiplication des passages, il existerait un avantage pour les détenteurs de dossards entre les numéros 10 et 15. Or, Érik avait le 11e compétiteur.

On le sait trop bien: avec la météo en changement perpétuel, les conditions «copiées-collées» seront très difficiles, voire impossibles à reproduire.

La suite maintenant

Bon, passons à la suite... La situation était idéale Érik en raisons des motifs énumérés plus haut.

Cela dit, il détient l'expérience (35 ans) et le bagage (champion du monde de descente à Gasmiscsh Partenckirchen en 2011) nécessaires pour bien mettre en place un nouveau «plan d'attaque». Et que dire de ses niveaux d'énergie et de confiance qui se sont installés en milieu de semaine.

Allez Érik!

Place aux filles

Lors de la descente féminine, il sera intéressant de voir où se situe Valérie Grenier, championne mondiale 2016 de la spécialité chez les juniors à Sotchi.

Établie grande favorite, Lara Gut n'y sera pas. Sa saison est terminée à la suite à d’une chute qui a cassé le party du doublé or-argent des Suisses au combiné alpin, vendredi.

Question: l'Américaine Lindsey Vonn peut-elle réussir un autre miracle?

À voir…

On recommande fortement d'aller visiter le site internet eurosport.fr. Gauthier de Tessières, cinq fois participant aux Mondiaux, nous permet de faire la descente de Saint-Moritz en sa compagnie devant l’écran de notre ordinateur. C'est très bien comme images et commentaires.

À très tôt dimanche.