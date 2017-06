Roland-Garros : l'affaire de Nadal et des talents d'ici

On se souviendra de l'édition 2017 de Roland-Garros comme étant celle des chiffres très favorables pour Rafa et... Tennis Canada.

Un texte de Mario Brisebois

D’abord, la réponse est oui à votre question à savoir si le nom de Rafael Nadal apparaît à la liste des visiteurs de la Coupe Rogers de Montréal au mois d’août. Je vous le dis parce qu’Eugène Lapierre travaille depuis le printemps à organiser à son célèbre participant une partie de... golf.

Allez comprendre ! Gaucher sur les courts, Rafa frappe de la droite sur les parcours.

Retour au tennis puisque les statistiques de L’Équipe sur ce 10e sacre sur la terre battue parisienne n’en finissent plus et dépassent largement les comptes à sens unique de 6-2, 6-3 et 6-1 contre Stan Wawrinka, pourtant invaincu en finales de Grands Chelems (3-0) avant la déroute.

0

Rafa n’a perdu aucune manche, comme il avait réussi en 2008 et en 2010.

3

À 31 ans, il devient seulement le troisième trentenaire à être couronné.

4

Le nombre de fautes directes commises à compter de 2-2 de la première manche.

35

La somme de jeux échappés pendant la quinzaine, soit seulement trois de moins que Bjorn Borg en 1978.

79-2

La fiche « à vie » de Rafa à Roland-Garros.

569

Le total de points joués par Rafa. C’est 66 de moins comme différentiel que la championne Jelena Ostapenko, même si les matchs féminins sont disputés au meilleur de trois manches et non de cinq.

Peu importe la façon dont on jongle avec les données, cela donne et redonne à Rafa son chiffre magique envers lequel le sport à Montréal et au Québec a une relation affective.

Qui a oublié Nadia Comaneci aux Jeux olympiques, 41 ans plus tard ? Or, Rafa aussi mérite l’admiration avec une note parfaite de 10 qui souligne l’excellence de l’ensemble d’une carrière.

Ouch !

Dans les témoignages lus sur tennis.com, Stan Smith résume tout dans une phrase.

« Affrontez Rafa sur la terre battue est comparable à aller chez le dentiste pour un... traitement de canal ! », déclare l’ex-champion du tournoi canadien.

D’autres chiffres impressionnants pour nos talents

Les Canadiennes sont aussi dans les honneurs et repartent de Roland-Garros par la grande porte avec les titres du double mixte de Gabriela Dabrowski (avec Rohan Bopanna) et du double féminin chez les juniors de Bianca Andreescu et Carson Branstine.

Bravo à Tennis Canada et plus particulièrement à Louis Borfiga, le patron du volet compétition, pour prolonger la séquence de succès.

Nicole Watts a effectué un travail pour situer les résultats dans le temps.

7

En remontant à Daniel Nestor en Australie au mois de janvier 2016, le tennis canadien compte au moins une finale dans les Grands Chelems. Il y en a eu trois à Wimbledon avec Milos Raonic, Denis Shapovalov en simple et en double en compagnie de Félix Auger-Aliassisme

4 et 5

Quatre est le nombre de rendez-vous majeurs consécutifs avec au moins un finaliste depuis le succès en simple de Shapovalov, à Wimbledon.

Et le chiffre cinq représente les championnats d’ici en incluant les conquêtes de la paire Andreescu-Cranstine en Australie cette année et Félix aux Internationaux juniors des États-Unis l’an dernier.

Quoiqu’il fasse l’envie partout ailleurs, ce bilan reste conservateur.

Shapo et Félix sont toujours admissibles chez les juniors à respectivement 18 et 16 ans. Nul doute qu’avec leur calibre, ils auraient fait des ravages si leur talent ne leur avait pas valu une promotion au Circuit Challenger comme c’est le cas à Nottingham et Lyon pour chacun cette semaine.

Même si l’inattendue nouvelle championne Jelena Ostapenko gagne 35 rangs pour passer de la 47e à la 12e place, elle ne réussit pas le bond le plus vertigineux.

Grâce à sa qualification et sa première victoire au tableau principal d’un majeur à Roland-Garros, François Abanda passe du 195e au 143e échelon, pour un saut de 52 places.

Eugenie Bouchard avance de cinq unités pour atteindre le 52e rang.

L’Allemande Angelique Kerber est toujours au sommet, mais c’est très fragile.

En double, Gabriela Dabrowki reste 20e, les points internationaux dans la spécialité mixte n’existant pas.

Chez les hommes, Rafa remonte 2e derrière le meneur Andy Murray.

Milos demeure 6e et Novak Djokovic déboule au 4e rang.

À quand le prochain rendez-vous ?

En raison du prolongement de la saison sur le gazon, Wimbledon est décalé cette année.

Le tableau principal commencera le 3 juillet, mais les qualifications avec Françoise, Shapo, Bianca et Peter Polanski s’amorceront la semaine précédente.

