Roland-Garros: Milos Raonic au 2e tour

PARIS - Milos Raonic a remporté son match de premier tour aux Internationaux de tennis de France lundi à Paris.

Le Canadien, 5e favori du tournoi, a disposé du 38e joueur mondial au classement de l'ATP, Steve Darcis, de la Belgique, en trois manches, 6-3, 6-4 et 6-2. Le match a duré une heure et 31 minutes.



Au cours de la troisième manche, Raonic a accumulé 15 as. Il a également réussi 43 coups gagnants comparativement à seulement 13 pour son adversaire âgé de 33 ans.



Au second tour, Milos Raonic affrontera le vainqueur du duel de premier tour qui doit opposer le Brésilien Rogerio Dutra Silva au Russe Mikhaïl Youzhny.