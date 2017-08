Rugby: le Canada écrase Hong Kong 98-0!

DUBLIN - Le Canada a connu des débuts éclatants à la Coupe du monde féminine de rugby, mercredi, signant une victoire de 98-0 contre Hong Kong, grâce à une performance spectaculaire de Magali Harvey.

Occupant le troisième rang mondial, le Canada a inscrit un premier essai dès la quatrième minute de jeu et il n'a jamais baissé l'intensité par la suite.



Harvey, qui avait aidé le Canada à atteindre la finale lors de la Coupe du monde de 2014, a été la plus productive avec cinq essais et huit convertis. La joueuse originaire de Québec a été nommée la joueuse par excellence de la rencontre.



Kelly Russell a ajouté trois essais pour le Canada, tandis qu'A.J. Burk, Elissa Alarie et Amanda Thornborough en ont chacune inscrit deux.



Brittany Waters et Alex Tessier ont aussi atteint l'en-but pour le Canada, tandis que Brianna Miller a ajouté un converti.



Hong Kong, qui occupe le 23e rang mondial, disputait le premier match de son histoire à la Coupe du monde.



À sa prochaine sortie, dimanche, le Canada sera opposé au pays de Galles.



Dans les autres rencontres présentées mercredi, l'Angleterre a vaincu l'Espagne 56-5, la Nouvelle-Zélande a défait le pays de Gallas 44-12 et les États-Unis ont battu l'Italie 24-12.



Plus tard mercredi, l'Irlande avait rendez-vous avec l'Australie, tandis que la France était opposée au Japon.