Saison terminée pour Novak Djokovic (vidéo)

(98,5 Sports) - Blessé au coude droit, Novak Djokovic doit déclarer forfait pour le reste de la saison.

C'est le joueur de tennis lui-même qui en a fait l’annonce sur sa page facebook, mercredi.

«Ok nous sommes en direct. Bonjour tout le monde. Bonjour en direct de Belgrade, en Serbie. J'ai une petite nouvelle à vous faire. Je veux partager cette nouvelle avec vous. Après une année et demie avec cette blessure au coude qui s'est agravée au cours des derniers mois, j'ai pris la décision de ne plus participer à des tournois pour le reste de la saison 2017.

«Wimbledon est probablement le tournoi qui était le plus douloureux pour mon coude. J'ai consulté plusieurs docteurs et ils sont unanimes, j'ai besoin de repos et de temps. Professionnellement, ce n'est pas une décision facile pour moi. Mais je demeure positif et je crois que dans la vie, tout arrive pour une raison. Je vais donc utiliser ce temps pour passer du temps de qualité avec ma famille. Dans un mois, mon épouse et moi allons devenir parents à nouveau. Je vais évidemment faire tous mes exercices de réadaptation afin que je puisse être de retour sur le terrain le plus rapidement possible.»

Djokovic a remercié son équipe, notamment Andre Agassi, qui était avec lui sur le circuit cette année. Il sera de retour l'an prochain, a dit le joueur serbe.

Malgré cet arrêt non désiré, il s'est dit très reconnaissant d'avoir été en mesure de maintenir un corps en santé tout au long de ces années.

«Je n'ai pas eu beaucoup de blessures, pas de trop grosses blessures comme celle-ci. C'est une nouvelle expérience pour moi.»

Il a terminé en remerciant ses fans pour leur soutien tout au long de sa carrière.

«La vie est belle mes chers amis. Je vous envoie des bisous et je vous aime.»

Absent de Montréal

Son retrait de la compétition active signifie que le quatrième joueur mondial au classement de l'ATP ne pourra participer au tournoi de la Coupe Rogers qui aura lieu du 4 au 13 août à Montréal, de même qu'aux Internationaux des États-Unis qui débuteront le 28 août à New York.

Il en sera de même pour la demi-finale de la Coupe Davis que son équipe de la Serbie disputera à celle de la France du 15 au 17 septembre.

(Avec PC)