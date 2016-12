Sauts: les Canadiens Lavallée et Irving sur la 2e marche du podium

Les Québécois Catrine Lavallée et Lewis Irving, à Beida Lake, en Chine/Photo: Freestyle Canada / Twitter

Les Québécois Catrine Lavallée et Lewis Irving, à Beida Lake, en Chine/Photo: Freestyle Canada / Twitter

BEIDA LAKE, Chine - Les Québécois Catrine Lavallée et Lewis Irving ont fait équipe avec l'Ontarien Travis Gerrits pour monter sur la deuxième marche du podium de la compétition par équipe des sauts à la Coupe du monde de ski acrobatique, dimanche, à Beida Lake, en Chine.

Le trio canadien a amassé 243,94 points, finissant ainsi derrière les Russes (255,81 points). L'Australie (228,85 points) a cueilli la médaille de bronze.



Irving est celui qui a procuré le plus haut score au trio canadien, 92,04 points, après avoir exécuté un Back Full-Double Full-Full.



Il s'agissait de la première fois que le sauteur de Québec exécutait cette manoeuvre en Coupe du monde. À noter qu'il s'agissait du troisième plus haut score individuel du concours pour l'athlète de 21 ans.



Samedi, Lavallée avait obtenu le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde individuelle, soit une septième place.



Le prochain arrêt du circuit de la Coupe du monde des sauts aura lieu à Lake Placid, dans l'État de New York, à la mi-janvier.