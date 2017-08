Shapovalov-Nadal: autre affiche relevée aujourd'hui au Stade Uniprix (vidéos)

(98,5 Sports) - L'odyssée du Canadien Denis Shapovalov se poursuivra, ce soir, au Stade Uniprix de Montréal avec une autre présence sur le central, cette fois contre rien de moins que le numéro un mondial, Rafael Nadal.

Le joueur originaire de Tel Aviv en Israël, dont le nom était devenu polus familier après une carrière étincelance chez les juniors, est à faire sa place chez les professionnels.

«Tout d’abord, je joue pour moi avant tout et pas pour ce que les gens vont penser de moi, avance-t-il. En partant de cela, je n’ai aucun problème avec les attentes à mon endroit et je sais de quoi je suis capable sur le court.»

Victoire surprise de Shapovalov contre Del Potro:

Nadal a bien entrepris le tounoi en prenant facilement la mesure, mercredi, de Borna Coric, 6-1, 6-2.

En matinée, aujourd'hui, les amateurs verront le duel opposant David Ferrer au deuxième favori, Roger Federer.

Horaire, jeudi:

Court central



À 12h30: Gael Monfils (FRA) c. Roberto Bautista Agut (ESP/no 12)

Pas avant 14h30: David Ferrer (ESP) c. Roger Federer (SUI/no 2)

Pas avant 18h30: Alexander Zverev (ALL/no 4) c. Nick Kyrgios (AUS/no 16)

Suivi de : Rafael Nadal (ESP/no 1) c. Denis Shapovalov (CAN)

Banque nationale



À 12h30 : Jared Donaldson (É-U) c. Diego Schwartzman (ARG)

Suivi de : Grigor Dimitrov (BUL/no 7) c. Robin Haase (P-B)

Pas avant 15h00 : Kevin Anderson (AFS) c. Sam Querrey (É-U)

Pas avant 18h30 : Hyeon Chung (COR) c. Adrian Mannarino (FRA)

Suivi de : Juan Sebastian Cabal (COL) et Pablo Carrento Busta (ESP) c. Oliver Marach (AUT) et Mate Pavic (CRO/no 8)



Court 9



À 12h30 : Fabrice Martin (FRA) et Edouard Roger-Vasselin (FRA) c. Lukasz Kubot (POL) et Marcelo Melo (BRÉ/no 2)

Suivi de : Gael Monfils (FRA) et Benoit Paire (FRA) c. Jamie Murray (GBR) et Bruno Soares (BRÉ/no 3)

Suivi de : Raven Klaasen (AFS) et Rajeev Ram (ÉU/no 6) c. Roberto Bautista Agut (ESP) et David Ferrer (ESP)

Suivi de : Lucas Pouille (FRA) et Jo-Wilfried Tsonga (FRA) c. Pierre Hugues Herbert (FRA) et Nicolas Mahut (FRA/no 5)