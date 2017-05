Simona Halep n'est pas une admiratrice d'Eugenie Bouchard

MADRID - Simona Halep ne fait assurément pas partie de la «Genie Army».

La Roumaine, championne en titre du Masters de Madrid, a assuré qu'elle n'est pas l'une des joueuses qui ont offert leur appui à Eugenie Bouchard avant son match de deuxième tour face à Maria Sharapova, lundi, selon ce que rapporte sport360.com.



La Québécoise, l'une des plus sévères critiques à l'endroit de Sharapova, a déclaré que plusieurs joueuses l'avaient approchée pour lui souhaiter bonne chance. Selon elle, c'est parce que ces joueuses partagent ses opinions au sujet de la Russe, qu'elle a traitée de tricheuse à la suite de sa condamnation pour dopage au meldonium.



Quand on a demandé à Halep si elle était l'une de ces joueuses, elle a répondu: «Je n'ai pas souhaité bonne chance à Bouchard, parce qu'on ne se parle pas. Je peux dire qu'elle est différente, quoique je ne le juge pas pour cela. En même temps, je ne peux pas l'admirer parce qu'elle est différente. Je n'ai rien à dire sur la personne».



La joueuse de 25 ans ne ressent pas de motivation supplémentaire à vaincre Sharapova, de retour à la compétition après une suspension de 15 mois.



«Au sujet de Maria Sharapova, elle est de retour. Je n'y pense pas beaucoup, parce que plusieurs joueuses sont coriaces à ce niveau, le plus haut niveau de tennis qui soit, a noté Halep, troisième tête de série à Madrid. Pour moi, que Maria soit là ou pas, c'est du pareil au même. Je ne ressens pas de motivation supplémentaire. Je ne l'ai pas encore affrontée. Mais c'est la même chose pour moi.»