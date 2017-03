Ski acrobatique: journée horrible pour les Canadiens

MONTRÉAL - On attendait Mikaël Kingsbury. On a plutôt eu droit au spectacle Ikuma Horishima.

Le Japonais a réussi un doublé historique aux Championnats du monde de ski acrobatique, à Sierra Nevada, en Espagne. Déjà sacré en simple la veille, le jeune bosseur de 19 ans a remporté jeudi le titre mondial en bosses en parallèle en battant au cours d'une finale complètement folle l'Américain Bradley Wilson.



Horishima devient ainsi le premier bosseur masculin à remporter les deux titres la même année. La Canadienne Jennifer Heil a réussi l'exploit en 2011.



Le Suisse Marco Tade, quatrième la veille, a complété le podium. Il a vaincu le Français Sacha Théocharis dans la petite finale.



Chez les dames, c'est la Française de 18 ans Perrine Laffont qui a gagné la médaille d'or, devant la Kazakhe Yulia Galysheva. l'Américaine Jaelin Kauf a quant à elle eu le dessus sur la Sud-Coréenne Jee-Won Seo.



L'équipe canadienne a de son côté connu une journée misérable, alors qu'aucun de ses représentants n'a atteint les quarts de finale.



Mikaël Kingsbury, champion du monde en titre et détenteur du globe de cristal, a été éliminé en ronde des 16 par Horishima.



Ses compatriotes Philippe Marquis et Marc-Antoine Gagnon, qui avaient complété avec lui un balayage historique en Autriche, il y a deux ans, ont connu le même sort. Marquis a été éliminé par Théocharis. Gagnon a quant à lui été éliminé une ronde plus tôt, par le Russe Andrey Makhnev.



Laurent Dumais a quant à lui été victime d'une chute face à Marquis, en 16es de finale.



Plus tôt, chez les dames, Justine Dufour-Lapointe, médaillée d'argent aux Mondiaux de 2015, s'est inclinée devant la Russe Marika Pertakhiya en ronde des 16, tout comme sa soeur Chloé (battue par Seo), ainsi qu'Andi Naude (par la Suissesse Deborah Scanzio).



Audrey Robichaud a de son côté chuté dans son duel de 16es de finale l'opposant à l'Allemande Lea Bouard.



Horishima à l'arraché



Le duel entre Horishima et Wilson a été tout sauf orthodoxe. Comme il nous y a habitués depuis le début de la compétition, le Nippon a quitté le portillon de départ sur les chapeaux de roue, avant d'exécuter un périlleux arrière triple vrille désaxé, le «cork 1080». C'est après que ça s'est gâté.



Skiant de nouveau sur le fil du rasoir, le Japonais a cette fois payé le prix, perdant le contrôle dans la section médiane et chutant à environ mi-parcours.



Wilson, qui a lui aussi ouvert les valves afin de suivre le rythme imposé par Horishima, aurait pu inscrire une victoire facile. Mais l'Américain, cinquième la veille, a aussi perdu le contrôle pour chuter juste avant le deuxième saut.



Voyant tout cela, le Japonais s'est remis sur ses skis pour se lancer à la poursuite de son adversaire. Wilson, de nouveau pressé, a franchi le deuxième saut, sans toutefois exécuter de figure. Parti de plus haut dans la piste, Horishima a quant à lui repris suffisamment de vitesse pour effectuer un périlleux arrière désaxé avec vrille simple. Les points que lui auront procuré ce saut auront fait la différence.