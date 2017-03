St-Gelais obtient deux médailles d'argent aux Mondiaux de Rotterdam; Girard une

MONTRÉAL — La Québécoise Marianne St-Gelais a décroché les médailles d'argent aux épreuves de 500 et 1500 m samedi aux Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste de Rotterdam, aux Pays-Bas, tandis que Samuel Girard l'imitait au 1500 m. St-Gelais a été battue par la Chinoise Kexin Fan, au 500 m, et par la Britannique Elise Christie, au 1500 m.



Pour Christie, il s'agissait d'un premier titre de championne du monde en carrière. Elle a dû effectuer un dépassement aux dépens d'une retardataire dans le dernier virage avant de placer son patin tout juste devant celui de St-Gelais au fil d'arrivée. La Sud-Coréenne Suk-hee Shim a complété le podium au 1500 m, et sa compatriote Ji Yoo Kim l'a imitée au 500 m.



Cette victoire de Christie, une patineuse de 26 ans qui participait à ses septièmes Mondiaux en carrière, lui a permis de racheter une année difficile marquée par une commotion cérébrale en début de saison.



Chez les hommes, Girard s'est lui aussi adjugé une médaille d'argent, au 1500 m. Le Sud-Coréen Da Woon Sin a obtenu l'or, tandis que son compatriote Yi Ra Seo s'adjugeait le bronze. Il s'agissait de la première médaille de Girard sur la distance en carrière aux Mondiaux, mais de sa deuxième au total.



≪J'avais pris le deuxième rang au 1000 m l'an dernier, a d'abord rappelé l'athlète de 20 ans. C'était mon principal objectif cette saison d'obtenir une médaille aux Mondiaux, parce que c'est comme si nous participions aux Jeux olympiques à chaque année — ce sont les mêmes athlètes qui se retrouvent là. Donc ça veut dire beaucoup, et c'est très bon pour la confiance.≫



Le patineur québécois n'a cependant pu émuler la performance de St-Gelais puisqu'il a trébuché dès ses premières enjambées au 500 m. Il a finalement terminé au pied du podium, en quatrième place.



≪Je voulais absolument me retrouver en tête dès le départ, mais malheureusement j'ai piqué ma lame dans la patinoire trop rapidement, et pour retrouver mon équilibre, j'ai dû piquer mon autre lame dans la glace avant de tomber, a-t-il expliqué. J'ai essayé de me relever le plus rapidement car nous n'étions que quatre patineurs en finale, donc on ne sait jamais s'il peut se produire un accrochage ou une chute, mais malheureusement les trois autres gars ont levé le pied pour s'assurer de franchir la ligne d'arrivée.≫



Néanmoins, la délégation canadienne a pu compléter cette journée d'activités avec trois podiums en quatre épreuves. Girard sera de retour en piste dimanche pour le 1000 m et le 3000 m.