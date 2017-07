«Super lundi» à Wimbledon: la numéro un du tournoi éliminée

(98,5 Sports) - N'importe quel tournoi pouvant se targuer de mettre en vedette le même jour des joueurs tels Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer, Rafael Nadal et Milos Raonic doit être considéré comme la mecque du tennis.

C'est le cas aujourd'hui dans ce qui est convenu d'appeler le super lundi alors que s'ouvre la deuxième semaine et la ronde des 16 au All England Club.

La vraie besogne commence pour Raonic qui se qualifie pour une 14e fois en 26 tentatives pour la deuxième semaine d’un Grand Chelem, ce qui lui procure la plus reluisante moyenne chez les moins de 30 ans.

Avant Federer, attention à Sverev

Avant de penser au quart de finale face à Federer, qu’il avait vaincu au carré d’as il y a un an pour signer son gain le plus important, Milos a un défi de taille qui l’attend dès sa prochaine sortie face à la jeune sensation Alexander Zverez (3e match de la journée sur le court no 2).

En plus d’être la 10e tête d’affiche, l’Allemand n’est âgé que de 20 ans et il faudra voir comment Milos va réagir dans la situation contraire, en ce sens que ce ne sera pas lui le plus jeune sur le terrain cette fois.

« Ma finale de l’an dernier (contre Andy Murray) a accru ma compréhension de ce qui se passe sur le gazon. Elle a augmenté ma confiance aussi », explique Milos.

Bien que son bras bionique lui donne maintenant 68 aces, Milos a bien joué dans tout.

« Je joue de mieux en mieux à mesure que le tournoi progresse », a reconnu Milos en entrevue.

Pour l'horaire complet de la journée, CLIQUEZ ICI.

Kerber éliminée

La quintuple championne de Wimbledon, Venus Williams, a triomphé, alors que la favorite Angelique Kerber a plié l'échine.

Williams, qui a gagné son dernier titre en carrière au All England Club en 2008, a atteint les quarts de finale en infligeant une défaite de 6-3, 6-2 à la joueuse de 19 ans Ana Konjuh, lundi.

Kerber, qui a participé à la finale du tournoi de Wimbledon l'an dernier mais qui s'était inclinée devant Serena Williams, a été battue 4-6, 6-4, 6-4 par l'Espagnole Garbine Muguruza sur le court no 2.

En vertu de la défaite de Kerber, Simona Halep ou Karolina Pliskova deviendra la joueuse la mieux classée toujours en lice dans ce tournoi.

Svitolina poursuit sa route

Williams aura rendez-vous en quarts de finale avec la championne des Internationaux de France Jelena Ostapenko.

La Lettone âgée de 20 ans, qui a remporté son premier titre en carrière à Roland-Garros le mois dernier, a vaincu la quatrième tête de série Elina Svitolina 6-3, 7-6 (6) sur le court no 12 pour accéder aux quarts de finale.

Ostapenko menait 5-2 au deuxième set, mais elle a été victime d'un bris et a provoqué le bris d'égalité. Elle a scellé l'issue du match à sa huitième tentative.

La lauréate de deux titres du Grand Chelem, Svetlana Kuznetsova, et Magdalena Rybarikova ont aussi poursuivi leur route en quarts de finale.