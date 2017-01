Terrible chute d'Erik Guay (vidéo)

(98,5 Sports) - Plus de peur que de mal, aujourd'hui, pour Erik Guay lors d'une descente d'entraînement à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne.

Le skieur de Mont-Tremblant s'est relevé par lui-même, prenant le temps de saluer pour faire signe qu'il était indemne.

L'incident :

L'Américain Steven Nyman n'a pas eu la même chance que le Canadien: il a dû être évacué en hélicoptère après une chute qui s'est terminée dans les filets de protection.

C'est finalement un autre Américain qui a remporté l'épreuve de descente, Travis Ganong, devant le Norvégien Kjetil Jansrud et l'Italien Peter Fill.

Autre chute, celle de Steven Nyman:

Même la skieuse Lindsey Vonn ne pouvait plus regarder ses collègues s'exécuter...

I can't watch the race in Garmisch any more. Too many injuries and crashes. This is crazy!!!