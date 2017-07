Tour de France: Aru impressionne lors de la 5e étape

Lionel Bonaventure / The Associated Press

CHAMPAGNEY, France - Grâce à une incroyable démonstration de force lors de la toute première épreuve en montagne, l'Italien Fabio Aru s'est détaché de Chris Froome et d'autres sérieux aspirants au maillot jaune et a remporté la cinquième étape du Tour de France, mercredi.

Froome, un Britannique, a été suffisamment efficace le long de l'abrupte ascension vers la station de ski de Planche des Belles Filles pour s'emparer de la tête du classement général et du maillot jaune, que détenait son coéquipier Geraint Thomas.



Ce dernier n'a d'ailleurs pas été en mesure de maintenir la cadence dans l'ascension, rendue plus ardue encore par le temps chaud.



Mais c'est Aru qui s'est montré le plus impressionnant grâce à sa furieuse explosion de vitesse qui a laissé tout le monde derrière alors qu'il restait encore deux kilomètres à négocier dans l'ascension.



En l'emportant de cette façon, il a envoyé un message selon lequel il pourrait être l'homme à battre à Paris, le 23 juillet.



L'Irlandais Dan Martin a terminé deuxième de l'étape, surprenant à son tour Froome, qui s'est contenté de la troisième position.



«Ce sera la bataille la plus ardue que j'ai jamais affrontée», a prédit Froome, triple vainqueur du Tour de France incluant les deux dernières éditions.