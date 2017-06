Une finale de grand chelem pour récompenser Dabrowski

(98,5 sports) - À quelques jours du couronnement des champions à Roland-Garros, les finales ne seront pas seulement l'affaire de Rafael Nafal ou de Simona?Halep! On doit un gros merci à Gabriela Dabrowski, car elle représentera le tennis canadien en sol français.

Jumelée à l’Indien Rohan Bopanna, la brave Dabrowski a atteint la finale du double mixte.

Il n’y aura pas à patienter très longtemps pour la suite, car cette finale aura lieu jeudi.

L’Allemande Anne-Lena Groenfeld et le Colombien Robert Farah seront alors leurs rivaux.

Dabrowki et son partenaire n’ont surtout pas volé cette occasion de ravir un titre du grand chelem.

Établi septième tête de série, le tandem a éliminé tour à tour les deuxièmes têtes d’affiche Sania Mirza et Ian Dodig, de même que les troisièmes Andrea Hlavackova et Roger Édouard-Vasselin.

Plus encore, ils n’ont concédé aucune manche depuis le début.

« Un super match de Gabriela », a mentionné Sylvain Bruneau, capitaine de l’équipe canadienne de la Fed Cup qui est sur place.

Il ne fait aucun doute que Dabrowski connaît ses meilleurs moments à 25 ans.

Elle a gagné le tournoi de Miami plus tôt cette année en compagnie de sa partenaire chinoise Yifan Xu.

« Le jeu de Gabriela ne cesse de progresser chaque année, ce qui est très positif pour la suite », a raconté le capitaine.

Il faut se réjouir du tournant heureux que prend la carrière de la joueuse d’Ottawa.

Elle est une fille dédiée qui dit toujours « présente » lorsqu’elle est sollicitée pour la Fed Cup, comme elle l’a fait encore en avril en répondant à l’appel du capitaine Bruneau dans la victoire face au Kazakhstan, au Stade Uniprix, afin de permettre au Canada de revenir dans le Groupe mondial II en 2018.

Il y a d’autres occasions où Dabrowski a été invitée sans recevoir le feu vert pour aller en action. Accepter de revenir dans ces circonstances l’honore davantage.

Classée 20e en double, pour un sommet personnel, Dabrowski peut se débrouiller en simple.

Malgré sa 281e place, elle a remporté un tournoi Futures en novembre et elle a gagné quatre matchs au tournoi de la WTA du Maroc, au printemps.

Pour revenir au double féminin, Dabrowki a baissé pavillon au troisième tour à Roland-Garros. Elle défendra son titre à Majorque (Espagne), la semaine du 19 juin.

Il faut savoir qu’elle tente de concrétiser ce que Daniel Nestor n’a pas réussi deux fois plutôt qu’une. Le vétéran de 44 ans s’est incliné dans les finales de 2006 et de 2013 au volet mixte.

La finale aura lieu aux aurores jeudi, sur le court Philippe-Chatrier.

Elle précèdera le carré d’as féminin qui mettra en vedette la surprenante Julia Ostapenko et Timea Bacsinsky (30e) avant le duel entre Simona Halep et Karolina Pliskova, que les experts considèrent la finale, car les deux joueuses sont classées 3e et 2e.

BIANCA LA PROCHAINE FINALISTE ?

Cette finale de Dabrowski pourrait être une inspiration pour la jeune Bianca Andreescu.

Troisième tête d’affiche chez les juniors, l’Ontarienne affrontera l’Américaine Claire Liu (6e), en quart de finale du simple.

Bianca a eu chaud en double. Elle et la Montréalaise d’adoption Carson Branstine ont dû gagner les deux dernières manches, dont la décisive 13-11, pour aussi atteindre les quarts.

LE TOMBEUR DE RAONIC N’A FAIT QUE PASSER

Tombeur de Milos Raonic dans un marathon de 4 h 17, Pablo Carreno Busta n’a pas fait long feu face à Nadal. Une blessure l’a obligé à l’abandon à 2-6 et 0-2.

En quête d’un 10e titre, Nadal survole la compétition. Non seulement n’a-t-il pas perdu une manche depuis le début, il n’a concédé que 22 jeux.

Champion en titre, Novak Djokovic (2e) a cédé devant Dominic Thiem (6).

Vendredi, en demi-finale, Nadal (4e) affrontera Thiem tandis qu’Andy Murray (1er) croisera le fer avec Stan Wawrinka (3e).

SHAPOVALOV SE QUALIFIE SUR L’HERBE

La saison sur la terre battue achève, mais celle sur l’herbe est déjà entreprise pour Denis Shapovalov. Sachez qu’il va bien.

Trois gains lui ont permis d’atteindre le tableau principal du Challenger de Surbiton, en Grande-Bretagne.

« Compte tenu du calibre relevé du tableau, ce que Denis a réussi jusqu’ici est comptable à la demi-finale d’un Challenger de 50 000 $ », a commenté Martin Laurendeau, capitaine de la Coupe Davis.