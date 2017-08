Une importante compétition de triathlon aura lieux à Montréal ce week-end

(98,5 Sports) - Montréal accueillera la septième étape de la Série mondiale de triathlon (ITU) les 5 et 6 août. En effet, les meilleurs athlètes de la planète s'amèneront prochainement dans la métropole québécoise pour participer à cette compétition d'envergue qui allie la nage, le cyclisme et la course à pied.

La première phase (1,5 kilomètre), la nage en eau libre dans le fleuve Saint-Laurent (deux boucles dans le bassin Jacques-Cartier), commencera sur le Quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal. Pour le reste de la compétition, les athlètes seront invités à courir puis rouler dans les rues de la ville. En fait, un circuit en boucle leur permet de parcourir les 40 kilomètres de vélo (boucle de 4,5 km) ainsi que 10 kilomètres de course. Les distances sont les mêmes qu’aux Jeux olympiques.

Jusqu’à présent, 800 participants amateurs prendront le départ de ces deux journées de compétitions dans différents types d'épreuves telles que sprint, sprint avec sillonnage, super sprint ou duathlon. Les spectateurs pourront assister à la fois au volet participatif et élite sur le parcours.

Notons le volet élite est réservé aux meilleurs du monde. Ceux-ci vont rivaliser entre eux pour obtenir la première position ou du moins offrir la meilleure performance possible. Sept des dix meilleurs triathloniens – masculins et féminins – seront de l’étape montréalaise.

Le circuit des Séries mondiales de triathlon est le plus important regroupant des athlètes élites avec des bourses de 200 000 dollars américains pour chacune des étapes, en plus de 50 000 dollars versés aux gagnants de la saison.

Les deux courses élites, les 5 et 6 août, seront télédiffusées en direct dans plus d'une vingtaine de pays, dont le Canada.

La Série mondiale de triathlon comporte neuf étapes, dont Abu Ddhabi, Hambourg, Edmonton, et Stockholm.