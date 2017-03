Une statue pour Shaq à Los Angeles

LOS ANGELES - Les Lakers de Los Angeles ont honoré Shaquille O'Neal en érigeant une statue de bronze, vendredi.

C'est son fils cadet qui a fait tomber le rideau doré qui camouflait sa statue. O'Neal a alors rivé les yeux sur un objet encore plus imposant que lui, ce qui n'est pas chose courante pour ce membre du Temple de la renommée du basketball qui mesure sept pieds un pouce et pèse 325 livres.



La statue le montre en train d'exécuter un puissant dunk. Elle mesure neuf pieds, pèse 1200 livres et elle est suspendue 10 pieds dans les airs, sur un des murs du Staples Center.



O'Neal a évolué avec les Lakers pendant huit saisons et il a aidé l'équipe à remporter trois championnats de la NBA. Lors de ses trois conquêtes, il a été nommé le joueur le plus utile de la finale à chaque occasion.



Lors du dévoilement de la statue, des confettis pourpres et dorés sont tombés sur lui, sa famille et quelques-uns des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, dont Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar et Kobe Bryant, qui ont tous joué pour les Lakers. Ils ont d'ailleurs pris la parole lors d'une cérémonie qui a duré une heure.