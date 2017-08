Usain Bolt termine sa carrière avec le bronze

LONDRES - Deux Américains ont gâché ce qu'on anticipait comme une fête pour Usain Bolt aux Mondiaux d'athlétisme, samedi soir.

Disputant son dernier 100 m, le Jamaïcain s'est classé troisième au Stade olympique de Londres, devancé par Justin Gatlin et Christian Coleman.



Bolt a franchi la distance en 9,95, éclipsé par le chrono de 9,92 de Gatlin, qui triomphe à 35 ans.



Coleman, le plus jeune en piste, à 21 ans, a signé un temps de 9,94.



Coleman a eu le meilleur temps de réaction au départ, soit 123 millièmes de seconde, devant le Jamaïcain Yohan Blake (0,137) et Gatlin (0,138).



Celui de Bolt s'est chiffré à 0,187, le deuxième plus lent des huit coureurs.



C'est une victoire grandement savoureuse pour Gatlin, champion olympique en 2004. Bolt, 30 ans, a régné lors des trois JO suivants. Depuis, Gatlin a dû faire face à deux suspensions pour dopage - ce qui lui a valu des huées avant et après la course, samedi.



Fort respectueux de l'héritage que laisse Bolt à l'athlétisme, Gatlin l'a salué en se prosternant, après la course. Les deux hommes ont ensuite partagé une chaude accolade.



«C'est juste une de ces choses, a dit un Bolt serein quant au résultat, en gardant l'attitude sans souci qu'on lui connaît. Ç'a été superbe.»



Blake a fini quatrième (9,99), suivi par Akani Simbine (10,01), Jimmy Vicaut (10,08), Reece Prescod (10,17) et Bingtian Su (10,27).