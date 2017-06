Vallée et Chamandy décroche l'or au Grand Prix de plongeon de Madrid

MONTRÉAL - Le duo formé de Mia Vallée et Olivia Chamandy a remporté l'or, samedi, à l'épreuve synchronisée au tremplin de trois mètres au Grand Prix de plongeon de Madrid, tandis que François Imbeau-Dulac a mis la main sur l'argent à l'épreuve individuelle de trois mètres.

Les juges ont accordé à Vallée, de Beaconsfield, et Chamandy, de Westmount, une note totale de 267,78. Les Néerlandaises Inge Jansen et Daphne Wils ont fini tout juste derrière avec un retard de 0,78 point. Les Hongroises Villo Kormos et Flora Fazekas-Gondos sont quant à elle montées sur la troisième marche du podium avec 231,12 points.



«Nous ne nous y attendions pas vraiment, parce que les filles des deux autres duos sont plus vieilles que nous, a raconté Chamandy, qui est âgée de 16 ans. C'est notre première médaille internationale ensemble, c'est vraiment motivant! Ce n'était pas notre meilleur pointage, mais nous sommes très contentes. Nous avons été stables tout au long de la compétition, nous n'avons rien fait de mauvais.»



Chez les hommes, Imbeau-Dulac, de Terrebonne, a terminé sa journée avec 417,55 points. L'Italien Giovanni Tocci a remporté l'épreuve avec une note de 419,55 et l'Espagnol Nicolas Garcia Boissier a fini troisième avec 375,90 points.



«En finale, le pointage n'est pas merveilleux, mais j'ai quand même réussi à prendre le dessus sur mes émotions et le stress, ce qui est vraiment une victoire en soi pour moi. Je savais que tout était possible», a commenté le plongeur québécois âgé de 26 ans.



Le Montréalais Peter Thach Mai a pour sa part été stoppé dans les préliminaires de cette épreuve. Il a pris le 15e rang avec 308,50 points.