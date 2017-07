Venus gagne, mais elle est «totalement dévastée»

LONDRES - Venus Williams a remporté son premier match de tennis depuis qu'elle fait l'objet d'une action en justice intentée par la famille d'un homme de la Floride qui est décédé lors d'un accident qu'elle a provoqué selon la police.

Williams, 10e tête d'affiche, a vaincu Elise Mertens 7-6 (7), 6-4, au premier tour de Wimbledon, qu'elle a remporté à cinq reprises.

La semaine dernière, Williams a été poursuivie par la succession de l'homme décédé 13 jours après l'accident de voiture. Cette poursuite a été intentée le lendemain que la police de Palm Beach Gardens ait publié un rapport indiquant que Williams avait causé l'accident du 9 juin.

«Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire à quel point c'est accablant et... oui. Je suis totalement dévastée...» a réagi l'Américaine avant d'éclater en larmes.

Sur le court no 1, Williams a dû patienter pendant un délai de pluie de 33 minutes pour concrétiser sa victoire. Elle a détenu deux balles de match avant l'arrivée de la pluie. Le jeu a été interrompu alors que Williams menait 5-3 et à 40-40 au deuxième set.

Lorsque le match a repris, Mertens a conservé son service pour faire 5-4, mais Williams a gagné le match au service.

Chez les messieurs

Daniil Medvedev, 49e joueur mondial, a créé la première surprise du tournoi en éliminant Stanislas Wawrinka en quatre sets.

Le jeune Russe de 21 ans, no 5, a triomphé 6-4, 3-6, 6-4, 6-1 à ses débuts sur le court central.

Medvedev connaît une bonne séquence sur le gazon ayant atteint les quarts de finale du tournoi Ricoh aux Pays-Bas, les quarts de finale au Queen's et les demi-finales à Eastbourne la semaine dernière.

Le tenant du titre Andy Murray a également entrepris le tournoi avec une victoire, prenant la mesure d'Alexander Bublik 6-1, 6-4, 6-2.

Murray a entrepris le tournoi après avoir déclaré forfait pour deux matchs amicaux en raison d'une hanche douloureuse.

«J'étais quelque peu nerveux ce matin, a mentionné Murray. Je n'ai pas pu faire autant que j'aurais voulu pour me préparer.»

Nick Kyrgios a pour sa part abandonné après avoir perdu les deux premiers sets de son match. L'Australien, no 20, tirait de l'arrière 6-3, 6-4 aux dépens du Français Pierre-Hugues Herbert quand il a fait appel au soigneur pour un problème à sa hanche gauche. Il a ensuite décidé de renoncer à poursuivre le match.

Kyrgios avait aussi abandonné en raison d'une blessure en première ronde du tournoi de Queen's.

Jo-Wilfried Tsonga, deux fois demi-finaliste à Wimbledon, a également obtenu son billet pour la deuxième ronde. Le Français, 12e tête de série, a battu le Britannique Cameron Norrie 6-3, 6-2, 6-2.

Kei Nishikori, no 9, et Sam Querrey, no 24, ont également gagné.

Abanda l'emporte

La journée a été mitigée pour les Canadiens en action en lever de rideau du tournoi. La Montréalaise François Abanda a eu raison de la Japonaise Kurumi Nara 6-2, 6-4 tandis que Denis Shapovalov, champion junior à Wimbledon en 2016, a subi l'élimination mais non sans avoir offert une solide résistance au Polonais Jerzy Janowicz, vainqueur 6-4, 3-6, 6-3, 7-6 (2).

Eugenie Bouchard a quant à elle laissé entrevoir de belles choses en remportant le premier set de son duel face à l'Espagnole Carla Suarez Navarro 6-1, mais elle a perdu les deux suivants par le même pointage.

Petra Kvitova, double championne à Wimbledon qui a été blessée lors d'une attaque au couteau à son domicile en décembre, a battu la Suédoise Johanna Larsson sur le court central et Rafael Nadal a battu l'Australien John Millman 6-1, 6-3, 6-2.

Simona Halep, deuxième tête de série, et Madison Keys, no 17, ont aussi triomphé.

Halep, vaincue en finale des Internationaux de France, a eu raison de la Néo-Zélandaise Marina Erakovic 6-4, 6-1. Keys a disposé de la Japonaise Nao Hibino 6-4 et 6-2.

Keys, qui est droitière, disputait son premier match depuis qu'il a été opérée une deuxième fois à son poignet gauche.

«Ce n'est évidemment pas parfait, a déclaré Keys. Je n'ai pas réussi à faire les répétitions que j'aurais voulu faire, mais ça va bien. Je ne souffre plus. C'est vraiment tout ce qui me préoccupe.»