10 choses importantes à savoir sur les Patriots et les Falcons

(98,5 Sports) - Alors que nous sommes à moins de 48 heures du Super Bowl LI entre les Falcons d'Atlanta et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Chris Chase de foxsports.com présente 10 choses essentielles à savoir concernant les deux équipes.

1 – Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Falcons d’Atlanta s’affronteront dans le 51e Super Bowl dimanche à Houston. Les deux équipes ont remporté le championnat de leur Conférence respective: les Patriots ont défait les Steelers de Pittsburgh 36-17 tandis que les Falcons ont été sans pitié, 44-21, contre les Packers de Green Bay. C’était seulement la deuxième fois de l’histoire de la NFL que les deux matchs de championnats se terminaient par un écart de 19 points ou plus.

2 – Les Patriots étaient les favoris à 6 contre 1 pour remporter le Super Bowl en début de saison. Quant au Falcons la probabilité était évaluée à 80 contre 1.

3 – Le Super Bowl LI oppose la meilleure offensive de la ligue, Atlanta, à la meilleure défensive, la Nouvelle-Angleterre. C’est la 7e fois que cela se produit. Le dicton veut que les défensives gagnent les championnats; cela s’est produit 5 fois sur 6.

4 – Ce sera la 9e participation au Super Bowl pour l’organisation des Patriots; un record. Ils ont une fiche de 4-4. Avec une victoire ils égaleraient la marque des Cowboys et des 49ers. Ce sont les Steelers qui ont le plus de victoires dans le match ultime soit 6.

Pour le duo quart-entraîneur Tom Brady- Bill Belichick, c’est un 7e Super Bowl. Ils ont un dossier de 4-2

5 – C’est la deuxième participation au grand match pour les Falcons. Ils avaient perdu contre les Broncos de Denver et John Elway 34-19, le 31 janvier 1999 au Super Bowl XXXIII.

6 – Tom Brady a remporté les 4 matchs qu’il a livrés aux Falcons en carrière. Il y a lancé 9 passes de touché contre seulement une interception. La dernière fois qu’il les a affrontés, c’était en 2013 dans une victoire de 30-23.

7 – Tom Brady pourrait devenir le premier quart-arrière à remporter un 5e titre. Il a déjà le record pour les victoires en matchs éliminatoires (24) soit le double de celui qui le suit de plus près, Joe Montana, son idole de jeunesse.

8 – Les Falcons ont marqué 540 points cette saison, à égalité au 7e rang dans l’histoire du circuit. Par contre leur défensive est classée au 25e rang sur 32. Jusqu’ici dans les matchs éliminatoires les Patriots ont dominé leurs adversaires 69-33 et les Falcons 80-41, pour un différentiel semblable.

9 – Le duel entre le receveur de passe des Falcons, Julio Jones, et le demi défensif des Patriots, Malcolm Butler, pourrait être un spectacle à lui seul. Si le quart Matt Ryan montre de meilleures statistiques lorsqu’il lance le ballon à ses autres receveurs de passe, c’est que les qualités de Julio Jones forcent les défensives à doubler leur couverture sur lui donc à libérer un receveur pour Ryan. Qu’auront concocté Bill Belichick et son coordonnateur défensif Matt Patricia pour contrer Jones? Demanderont-ils à Butler d’être dans les pantalons de Jones ou lui confiera-t-on l’autre côté du terrain pour couvrir le plus d’espace possible?

10 – Quelques statistiques :

Brady n’a jamais perdu un match éliminatoire contre une équipe qu’il n’a pas affrontée en saison régulière.

Notons que dans les matchs de championnat de Conférence, Julio Jones a capté 9 passes pour des gains de 180 verges et deux touchés…exactement comme Chris Hogan des Patiots.

Trois quarts-arrière se sont partagé le travail pour l’AFC dans 13 des 14 derniers Super Bowls : Tom Brady, Peyton Maning et Ben Rothlisburger. La seule exception fut Joe Flacco en 21012