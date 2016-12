6 placements permettent aux Steelers de vaincre les Bengals

CINCINNATI - Chris Boswell a égalé un record d'équipe en réussissant six bottés de précision, Ben Roethlisberger a complété une passe de touché au quatrième quart et les Steelers de Pittsburgh sont venus de l'arrière pour prendre la mesure des Bengals de Cincinnati 24-20 dimanche après-midi.

Les Steelers (9-5) ont signé une cinquième victoire de suite et pourraient s'assurer du titre de leur section en venant à bout des Ravens de Baltimore (8-6) dimanche prochain à domicile.



Avant d'en arriver là, ils ont dû effacer un recul de 14 points - botté par botté - et ils ont éliminé les champions en titre.



Les Steelers ont aussi récolté une quatrième victoire de suite au domicile des Bengals (5-8-1).



Boswell a enregistré les 18 premiers points de son équipe grâce à des placements de 45, 49, 49, 40, 49 et 30 verges.



Gary Anderson, en 1988 contre les Broncos de Denver, et Jeff Reed, en 2002 face aux Jaguars de Jacksonville, ont également réussi six placements lors d'un même match dans l'uniforme des Steelers.



Les Bengals se sont écroulés au quatrième quart. Ils ont écopé des pénalités lors de quatre jeux de suite - dont une de 15 verges à Pat Sims - , qui ont mené à la passe de touché de 24 verges de Roethlisberger à Eli Rogers et une avance de 24-20.