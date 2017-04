Aaron Hernandez acquitté d'un double meurtre

BOSTON - L'ancienne étoile de la NFL Aaron Hernandez, qui purge déjà une peine de prison à vie pour un meurtre commis en 2013, a été acquitté vendredi dans une histoire de double meurtre survenu 2012.

L'ancien ailier rapproché des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a laissé couler quelques larmes pendant la lecture du verdict à Boston. Les proches des victimes ont aussi été envahis par les émotions.

Le jury a déclaré Hernandez non coupable des meurtres au premier degré de Daniel de Abreu et Safiro Furtado.

Hernandez a cependant été reconnu coupable de possession illégale d'une arme à feu.

Pour cette raison, le juge l'a condamné à une peine de prison supplémentaire de quatre à cinq ans, une peine séparée de celle à vie.

Les procureurs avaient soutenu que Hernandez avait ouvert le feu sur la voiture des victimes puisqu'il avait ressenti un manque de respect quand un des hommes l'avait bousculé et renversé sa consommation dans une boîte de nuit de Boston.

La défense a plutôt pointé du doigt Alexander Bradley, un ami de Hernandez qui était avec lui au moment de l'incident.

Vendredi, Hernandez a aussi été acquitté des accusations concernant l'agression avec une arme à feu contre Bradley quelques mois plus tard pour éviter qu'il joue le rôle de témoin.

Âgé de 27 ans, Hernandez purge une peine à vie pour le meurtre d'Odin Lloyd en 2013. Lloyd était le fiancé de la soeur de Hernandez.

Bradley a raconté que Hernandez était devenu furieux après l'incident avec de Abreu et qu'il avait ensuite ouvert le feu sur la voiture des deux hommes alors qu'ils étaient à une lumière rouge.

Il a aussi affirmé que Hernandez l'avait tiré en plein visage quelques mois plus tard après qu'il eut effectué des remarques sur la fusillade.

Bradley a perdu son oeil droit lors de l'incident.

Les avocats de Hernandez ont soutenu que c'était Bradley, qui a admis être un vendeur de drogue, qui avait ouvert le feu sur les deux hommes après une mésentente sur une vente.

La défense a miné la crédibilité de Bradley en citant son entente d'immunité avec les procureurs pour témoigner contre Hernandez, son rôle comme chauffeur de la voiture le soir de l'incident et son dossier criminel.

Bradley purge une peine de cinq ans de prison au Connecticut pour son rôle dans une fusillade dans une boîte de nuit de Hartford en 2014.

Hernandez a porté les couleurs des Patriots de 2010 à 2012.

Environ six semaines après les meurtres de de Abreu et de Furtado, Hernandez a signé un contrat de cinq saisons et 40 millions $ US avec les Patriots et il a disputé une autre saison avant le meurtre de Lloyd.

Il a été libéré par l'équipe peu de temps avant son arrestation pour le meurtre de Lloyd en juin 2013. Il n'avait pas été accusé des meurtres de 2012 avant 2014.