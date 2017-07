Alouettes 0 Rouge et Noir 0 (1er quart)

MONTRÉAL - Les Alouettes de Montréal visitent les champions de la Coupe Grey, le Rouge et Noir d'Ottawa.

Le match des Alouettes contre le Rouge et Noir d'Ottawa est radiodiffusé au 98,5 FM dès 19h avec l'émission d'avant-match. Jean St-Onge est à la description et Steve Charbonneau à l'analyse.

Après une victoire surprenante face aux puissants Stampeders de Calgary vendredi, les Alouettes tentent de poursuivre sur leur élan face au Rouge et Noir d'Ottawa qui connaît un difficile début de saison.

Avant-match

Même si la formation de la capitale n'a toujours pas de victoire à sa fiche cette saison - elle a subi trois revers et disputé un verdict nul - elle n'a accordé que sept points de plus qu'elle n'en a marqué, 116 contre 123.

« Ottawa, je trouve, a un début de saison similaire au nôtre, a analysé le secondeur des Alouettes Nicolas Boulay. Ils ont disputé des matchs excessivement serrés, seulement, ils n'ont pas été capables de gagner. Ç'a toujours été une équipe compétitive et c'est devenu une rivalité naturelle entre nous depuis leur retour dans la ligue. Ils ont un jeune quart, mais qui a pris beaucoup de répétitions au cours des dernières années. On voit que Henry Burris l'a façonné, l'a pris sous son aile. »



Ce jeune quart, c'est Trevor Harris, qui occupe le troisième rang du circuit Ambrosie avec 1379 verges de gains cette saison. Il affiche également le troisième coefficient d'efficacité du circuit à 109,7 en vertu de ses 113 passes complétées en 158 tentatives et de ses huit passes de touché. Il n'a vu que deux de ses passes interceptées.



« C'est un gars qui est capable de bien lancer le ballon, qui fait de bonnes lectures et qui est capable de te faire mal en courant, l'a louangé l'entraîneur des Alouettes, Jacques Chapdelaine. Il a un côté athlétique contre lequel nous devrons nous défendre. Il est aussi très bien entouré. Il faudra faire attention à ce que Harris pourra faire. »



Même si Harris a perdu les services du receveur Ernest Jackson, passé aux Alouettes l'hiver dernier, le quart ne manque pas de cibles de choix. Greg Ellingson a mené le Rouge et Noir au chapitre des verges par la passe à chacune des quatre rencontres du club cette saison et vient au deuxième rang de la LCF avec 435 verges, 17 de moins que l'ancien des Alouettes S.J. Green, maintenant avec les Argonauts de Toronto.



« Il faudra vraiment réduire au silence le 82, qui est leur cible primaire », a noté Boulay.



Ellingson et Brad Sinopoli (25 passes captées pour 319 verges) pourraient d'ailleurs atteindre les 1000 verges par la passe pour une troisième saison d'affilée s'ils pousuivent au même rythme.



Discipline demandée



S'ils souhaitent remporter un deuxième match d'affilée, les Alouettes devront s'assurer de jouer du football discipliné, ce qu'ils n'ont pas fait depuis le début de la campagne.



La formation montréalaise est l'équipe la plus punie de la ligue avec 44 pénalités en quatre rencontres, pour 419 verges. De ces 44 pénalités, plus de la moitié (23) sont des pénalités qui peuvent être évitées: des hors-jeu, procédures illégales, incapacité de mettre le ballon en jeu en 20 secondes ou immunité, par exemple.



« Contre Calgary, nous avons au-dessus de 120 verges de pénalités (NDLR: 130 pour être exact), ce qui est complètement ridicule », a admis Boulay.



Finalement, aucune des deux formations ne pourra évoquer la fatigue comme excuse après la rencontre qui sera présentée à la Place TD, puisqu'elles ont toutes deux joué vendredi dernier. Qui plus est, le Rouge et Noir est au coeur d'une séquence qui le verra disputer quatre rencontres en 17 jours.



Afin de chasser la fatigue et les petits bobos du dernier match au cours d'une semaine courte, chaque joueur y va de ses petits trucs. Pour Boulay, cela a été de sacrifier une journée de congé.



« Je suis venu (au Stade olympique) prendre des bains de glace, m'étirer. Dimanche, même programmes: bains de glace, massage. Idem lundi, a-t-il raconté. On essaie de récupérer nos jambes le plus rapidement possible. Les entraîneurs aussi ont été formidables pour nous garder en santé en limitant nos répétitions. L'important, c'est la qualité, pas la quantité. »



« Nous avons éliminé les séances attaque contre défense cette semaine, a expliqué Chapdelaine. Nous l'avons fait pour garder plus bas le niveau d'intensité et éviter les blessures. (Lundi), c'était la journée la plus chargée, un peu plus traditionnelle, tout en gardant au minimum les interactions entre l'attaque et la défense. Nous essayons de maximiser les répétitions, mais d'en diminuer l'intensité. Il faut jongler entre la récupération du dernier match et la préparation en vue du prochain. »



Les Alouettes ont obtenu une bonne nouvelle mardi, puisque le demi défensif Jonathon Mincy, qui a raté les deux dernières rencontres en raison d'une commotion cérébrale, est remis et sera en mesure de reprendre sa place au sein de la formation.