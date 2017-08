Anquan Boldin prend sa retraite

« Nous respectons la décision d'Anquan de se retirer de la NFL, ont fait savoir les Bills. Nous apprécions le temps qu'il nous a donné lors des deux dernières semaines. Il est un des meilleurs receveurs à avoir jouer au football et nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, le meilleur dans l'avenir ».

Le receveur veut s'impliquer davantage concentrer sur des causes humanitaires», a-t-il fait savoir par voie de communiqué.

Boldin a remporté le Super Bowl avec les Ravens de Baltimore et il a capté plus de 1000 passes et amassé plus de 13 000 verges de gains.